El Badajoz propugna un miedo escénico Alfonso Pastor, al igual que Kike Royo, tuvo grandes intervenciones en el partido del sábado. :: c. moreno Quiere que el remozado Nuevo Vivero, que lució espectacular el sábado, sea una fortaleza idílica para el aficionado pero una pesadilla para el rival MARCO A. RODRÍGUEZ Martes, 3 septiembre 2019, 08:59

badajoz. El Badajoz hizo bueno el punto cosechado en Cartagena con un triunfo sofocante en la calurosa noche del sábado y costosa, muy costosa, en su ejecución. El Sevilla Atlético demostró que no es un filial temeroso de ambientes hostiles ante adversarios que casi peinan canas. Avisó Nafti de que, pese a ser uno de los planteles más jóvenes de la categoría, tienen descaro. Alerta cumplida con creces, hasta el punto de tener opciones en el final de infarto de un Nuevo Vivero que parecía vivir una segunda juventud poco más de 20 años después de su debut oficial. Un escenario espectacular, cuidado hasta el mínimo detalle, tanto interior como exterior, engalanado para menesteres de una categoría superior, y que el equipo espera utilizar para hacer efectiva aquella mítica expresión acuñada por Jorge Valdano.

Plantilla y cuerpo técnico desean hacer del renovado coliseo blanquinegro un fortín inexpugnable -ya lo fue el pasado curso desde la llegada del técnico francotunecino- inoculando en los rivales un 'miedo escénico' que siempre implica la pérdida de puntos en favor del cuadro local. Pero se trata de un deseo, no una realidad, y no siempre se cumple, como sucedió ante un conjunto hispalense que plantó cara en el feudo pacense aunque finalmente tuvo que claudicar tras la providencial aparición del héroe Gorka Santamaría y su magnífico tanto a la media vuelta tras un control de pecho fantástico que dio continuidad a la calidad improvisada en la jugada previa por Adilson. Un destello de lo que puede generar un Badajoz de mayor calidad que el antecesor de la 2018/19 y con más variantes, según reconoció Nafti en la rueda de prensa. «Fue uno de los objetivos que estudiamos en verano con Óscar -De Paula- porque el año pasado nos faltó tener esa variedad y ahora puedo cambiar de sistema o de hombres en función del rival o del momento del equipo», apuntó un Nafti que confía en que a balón parado el ataque y la defensa sigan creciendo.

El zapatazo de Gorka -que también se estrenaba- y las físicas y explosivas internadas de Adilson fueron lo mejor de un Badajoz que debe pulir aspectos para que ese propósito respecto a su estadio vea la luz. A Nafti le encantaron las nuevas butacas y el colorido del estadio, muchísimo, -es «una pasada», dijo- pero seguro que le hizo daño que los cachorros sevillistas impusieran, por momentos, un tipo de partido descontrolado que les favorecía, con un Pejiño que por suerte solo jugó un tiempo, el segundo, porque encontró una autopista alemana de tres carriles -sin peajes- cada vez que subía. El Badajoz pasó verdaderos apuros, como criticó minutos después el preparador blanquinegro, que prefirió el desempeño defensivo de sus pupilos en el Cartagonova.

Nafti, que no quiso valorar su expulsión -porque «me conozco»-, calificó el partido como «muy sufrido, con opciones para los dos equipos». «Puede que hubiera mucho respeto la semana pasada en Cartagena. Hoy se ha visto que los filiales no tienen miedo a perder. Hemos mantenido la portería a cero pero con menos solidez defensiva que en el primer partido. Intentamos cambiar la dinámica con Gorka para tener más presencia en los centros aunque tengamos menos el balón que con Álex Corredera y Julio Gracia», comentó un Nafti feliz por el decisivo tanto de Santamaría. «Ha tenido una pretemporada muy sufrida mentalmente y físicamente y ese gol es el mejor regalo que le ha podido venir. Se lo merecía muchísimo, ha trabajado en la oscuridad y estamos muy contentos de que él nos haya dado la victoria».

El propio ariete vasco compareció tras su entrenador para narrar en primera persona la acción clave del encuentro. «Ha sido una jugada muy rápida en la que Adilson pone un centro de los que me gustan, más planos. Soy un jugador de área y he tenido la suerte de convertir. A nivel personal me sirve para coger confianza porque he tenido una pretemporada complicada. Soy persistente y sé que las cosas se consiguen con trabajo», señaló Gorka Santamaría tras su brillante y salvador estreno. Como el de un Nuevo Vivero que aguarda grandes retos.