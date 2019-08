SEGUNDA B El Badajoz no tendrá presentación El césped por la zona de banquillos tiene problemas de riego. :: J. V.A. El club trabaja a marchas forzadas en el cambio de asientos para tener listo el estadio en el estreno en casa ante el Sevilla Atlético el 1 de septiembre J. P. BADAJOZ. Miércoles, 7 agosto 2019, 08:38

El Badajoz cierra con el amistoso en Olivenza del 16 de agosto su calendario de partidos de pretemporada. El equipo de Mehdi Nafti no celebrará finalmente su tradicional encuentro de presentación al no estar listo el Nuevo Vivero. Las tareas de sustitución de butacas se prolongarán durante todo este mes de agosto y el club pacense espera tener el estadio a punto para el primer partido en casa ante el filial del Sevilla. «No tiene sentido hacer la presentación del equipo fuera», explica Álvaro Trigo.

De esta forma, la puesta de largo del equipo blanquinegro ante su afición, prevista precisamente para este miércoles, queda suspendida y tampoco se buscará otra fecha antes del arranque liguero debido a la imposibilidad de organizarla en el Nuevo Vivero. «Empezamos a desmontar el lunes y no vamos a sentar a la gente en el cemento», expone el director general del Badajoz. También se descarta el cambio de orden de sus partidos con el Cartagena. «Me llamó Paco (Belmonte, su presidente) el fin de semana y me comentó que tenían problemas con el césped. No les hemos denegado nada porque no se ha solicitado, más bien quiso valorar la posibilidad por si no llegaban al inicio de liga. Pero yo le transmití que teníamos el mismo lío, pero con las butacas. La última parte que se coloque será la Tribuna y no iba a dar tiempo. Vamos muy justos para llegar a nuestro primer partido en casa ante el Sevilla Atlético», apunta Álvaro Trigo. Por ese motivo, antes del sorteo del calendario el Badajoz solicitó a la RFEF jugar el primer partido fuera de casa.

Las tareas de acondicionamiento del Nuevo Vivero también contemplan la remodelación de los banquillos con una doble fila de asientos para jugadores y cuerpo técnico. «Llegaremos apurados. Las butacas de los banquillos y del palco son diferentes al resto y a lo mejor no pueden estar para la segunda jornada», cuenta el responsable blanquinegro.

Además, el club pacense se ha encontrado con un problema inesperado con la toma de riego del césped por la zona de Tribuna que requiere levantar esa parte. Pero por lo general el terreno de juego está en buenas condiciones y el Badajoz no se plantea cambiarlo ahora, ya que para sustituir el sistema de drenaje serían necesarias entre ocho y diez semanas y se dejaría para final de temporada. El Badajoz también espera la autorización del Ayuntamiento para colocar el videomarcador.

Al Badajoz le quedan cuatro compromisos antes del comienzo de la competición el 25 de agosto en Cartagena. Este jueves tiene el triangular de Miajadas con el Don Benito y el anfitrión, el sábado visita al Salamanca CF UDS, el 14 de agosto se enfrenta al Recreativo en Campomayor y el 16 juega en Olivenza.

En cuanto al Trofeo Ibérico, el club pacense tiene abiertas dos vías para celebrarlo en el parón de octubre por las selecciones, pero admiten que será complicado.

En principio el conjunto de Mehdi Nafti seguirá entrenando durante la temporada en Campomayor y dos días en el Nuevo Vivero hasta tener una solución. «Si no encontramos campo lo tendremos que hacer así», asume Álvaro Trigo.

El director general también explica que nadie se ha dirigido al Badajoz por los problemas del Santa Teresa con el campo para cumplir la normativa y aclara la disponibilidad del club para colaborar. «Si por temas de televisión necesitan jugar aquí por nuestra parte no hay ningún problema en ayudar al Santa en lo que podamos», sostiene.