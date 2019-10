El Badajoz pone los pies en la tierra Nafti da instrucciones a sus jugadores en el partido ante el San Fernando. :: CASIMIRO MORENO «Una derrota nunca llega en el mejor momento, pero tampoco es el fin del mundo», asumía Nafti tras sufrir el primer revés serio de la temporada J. P. BADAJOZ. Martes, 1 octubre 2019, 08:43

La primera derrota de la temporada -y la primera de la era Nafti en el Nuevo Vivero en liga regular- dejó mal cuerpo entre los casi 9.000 entusiastas que acudieron envueltos del clima de cierta euforia que rodeaba al Badajoz. El San Fernando sofocó ese ardiente deseo y dio una dosis de realidad al equipo blanquinegro. «Nunca nos gusta perder un partido, pero ¿cuántos meses de alegría llevamos en el Nuevo Vivero? Una derrota nunca llega en el mejor momento, pero tampoco es el fin del mundo. Lo he dicho ganando y lo repito perdiendo, todos los partidos son muy complicados», exponía Mehdi Nafti.

La tranquilidad y confianza en el trabajo se mantienen intactas en el Nuevo Vivero. Se asume que perder ante el líder ha sido un duro golpe, pero el campeonato acaba de comenzar. «Toca levantarse y seguir compitiendo», insistía el preparador franco-tunecino. En ese sentido, tiene muy claro dónde tiene que incidir esta semana. «Tenemos que trabajar a nivel anímico porque no puede ser que vayas perdiendo 1-2 y parecía un funeral en el mismo campo. Eso no puede ser porque nos pasará más veces. Tenemos que saber jugar cuando vas perdiendo». El técnico del exultante líder también avisa sobre el peligro de creérselo demasiado. «Sabemos que nos vendrá el tortazo, esperemos lo más tarde posible, pero hay que estar preparado para ello», apuntaba García Sanjuán desde la sala de prensa del estadio pacense.

El Badajoz tenía el liderato en una victoria. Y en esa línea de ver la botella medio llena o medio vacía, la nota positiva es haber puesto los pies en la tierra y el aprendizaje que se lleva de una derrota con toda la temporada por delante, además de lo que suponía coger la primera plaza en la sexta jornada como presión añadida para una temporada que ha creado grandes expectativas. «Éramos campeones antes de comenzar la temporada. Esto es muy largo y puedo asegurar que volveremos a tener altibajos a nivel de emociones de aquí a Navidad y hasta final de temporada», subrayaba Nafti. En cierto sentido el vestuario blanquinegro se libera. «Iba a llegar ese momento. No éramos los más guapos ni ahora tampoco somos los más feos. Es muy complicado ganar en Segunda B».

El tropiezo hacía admitir al entrenador blanquinegro casi sin querer su condición de aspirante a todo. «A los equipos supuestamente grandes la derrota no nos gusta, no cae bien». El técnico del San Fernando no tiene dudas sobre la candidatura del Badajoz. «Ya lo dije en la previa, creo que es uno de los mejores equipos de la categoría con diferencia. Se han visto superados por un San Fernando que ha hecho un partido sensacional en todos los sentidos», sostenía García Sanjuán.

Al Badajoz le costó imponerse a un líder que demostró gran personalidad en el Nuevo Vivero y al final le pudieron las prisas. Nafti se mostró crítico con su equipo. «He visto muchísimos altibajos, no sé si por las circunstancias de ir perdiendo. Hemos dejado jugar demasiado al contrario y la calidad del rival también aparece. Nos han marcado de dos centros laterales. El segundo gol nos ha hecho muchísimo daño. Esta semana vamos a trabajar para corregir eso», señaló.