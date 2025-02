El Badajoz pierde la cabeza en Murcia

J. P. BADAJOZ. Martes, 22 de octubre 2019, 08:45 Comenta Compartir

Poco le ha durado el liderato al Badajoz. El equipo de Mehdi Nafti se dejó la primera plaza en el mismo escenario que la pasada campaña le lanzó hacia el playoff. Esta vez, ante el UCAM le tocó la otra cara de la moneda y en un nuevo descuento al filo del alambre ni el milagroso Kike Royo pudo evitar venirse de vacío. Manu Justo la colocó imposible para el portero blanquinegro. El conjunto pacense cae a la tercera plaza a tres puntos del Cartagena y a dos del San Fernando. «El viaje de vuelta va a ser bastante largo y mañana -por el lunes- tenemos que ponernos las pilas y a preparar el derbi del próximo domingo», apuntaba el técnico franco-tunecino.

El Badajoz sufría en Murcia su segunda derrota de la temporada. A pesar del revés sigue sin salir de puestos de fase de ascenso. Desde que se coló entre los tres primeros en la tercera jornada se mantiene entre el cuarteto de elegidos. «Están cabizbajos y lo entiendo perfectamente. De un partido que puedes sacar un punto, al final recibes un gol en el último minuto y duele mucho», reconocía Nafti. Pero no hay tiempo para lamentarse por ese gol que llegó con el tiempo cumplido. La visita del Mérida marca la semana. El equipo blanquinegro llegará al derbi tras perder el liderato y el conjunto romano después de un empate que le hace abandonar el puesto de colista. La victoria como antídoto para superar los malos tragos.

En La Condomina, el debut de Kingsley Fobi en el lateral derecho dio paso a un once inédito en el Badajoz. Ya solo quedan por estrenarse con la camiseta del Badajoz Juanjo Garrancho, Arturo Segado y Djak Traoré, que estuvo por primera vez en el banquillo. Para recibir al Mérida, el preparador blanquinegro recupera a Toni Abad y solo estará pendiente de la evolución de Jairo Morillas. Las rotaciones no alteran el potencial del Badajoz. El conjunto pacense tiene una plantilla de primer nivel donde cualquiera puede ser titular. A pesar de los cambios en defensa y de no jugar su mejor partido, Nafti se mostraba contento con el trabajo de los suyos en La Condomina. «Hemos estado algo más contundentes. Dentro del área creo que el equipo no ha defendido mal las acciones a balón parado y centros laterales, en los balones divididos estuvo a la altura». Aunque le queda la sensación de que se podía haber hecho algo más en la jugada del gol recibido, pero antes de comentarlo con sus jugadores quiere ver detenidamente el vídeo. «Creo que Justo tiene mucho tiempo para pensar y para ajustar ese disparo, habrá que verlo y analizarlo. Me hubiera gustado hacer más daño en la otra portería». En ese sentido, reconocía que aunque el UCAM tuvo un mayor dominio en la primera mitad, su equipo logró generar el mismo peligro que los locales. «Las ocasiones de gol son igualadas, en el segundo hemos equilibrado un poco el partido. En el segundo tiempo hemos mejorado bastante».

Nafti se hubiera ido satisfecho con un punto porque considera al UCAM un candidato al playoff. «La clasificación no refleja el talento del equipo y a final de temporada, por no decir en Navidad, estarán en la parte alta de la tabla».