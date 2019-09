SEGUNDA B El Badajoz mira al cielo desde el Arcángel Los blanquinegros celebran el tanto de Héber Pena el pasado domingo. / J. V. Arnelas Los blanquinegros, con la única ausencia de Pina, tienen este sábado una prueba de envergadura ante el Córdoba, uno de los grandes candidatos MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Viernes, 20 septiembre 2019, 23:22

Nadie debería dudar de que el CD Badajoz ha sentado las bases para que se le considere una de las serias apuestas para la presente campaña en el grupo IV de Segunda B. Pero, por si acaso hay quien no lo tenga diáfano, este sábado tiene la ocasión de dar un golpe encima de la mesa para presentarse en la alta sociedad. Esta tarde (19.00 horas) visita al Córdoba, candidato a finalizar entre los cuatro primeros pese a que en lo institucional padece una crisis que hasta incluye demandas por apropiación indebida. Por suerte, parece alejarse el peligro de un posible corte de luz en su estadio, ya que esta semana se han abonado dos mensualidades pendientes y se ha firmado un acuerdo de aplazamiento con Endesa, según mencionan desde el diario ABC de Córdoba. De hecho, la afición protestará en el minuto 54 encendiendo las linternas de los móviles.

Sobre el césped las cosas le van mejor al equipo descendido de plata. Algunos lo vaticinan como posible campeón pese a que, de momento, no habita en un triple empate en la cabeza de la tabla donde sí anida el cuadro blanquinegro. San Fernando, Linense y Badajoz suman 10 puntos en lo más alto y tras esta jornada esta circunstancia podría variar.

La empresa no será nada fácil. Para llegar al cielo del liderato, al menos dormir en él durante la noche de este sábado, hay que salir airoso del Nuevo Arcángel, donde los del califato cosecharon seis de seis puntos. Vienen de empatar en el feudo del Yeclano 2-2 y esperan hacer buena tal igualada con un triunfo ante su poblada grada. Otra buena dinámica tiene un Badajoz que regresa a Andalucía después de tres victorias consecutivas que sucedieron al empate inicial de Cartagena.

El partido Córdoba Becerra; Fernández, Chus Herrero, Xavi Molina, Ángel Moreno, Jesús Álvaro; Imanol, Javi Flores, José Antonio González; Juanto Ortuño y Novaes o Owusu. CB Badajoz Kike Royo; Toni Abad, Iván Casado, César Morgado, Candelas; Carlos Portero, Sergi Maestre, Caballero o Álex Corredera, Héber Pena; Gorka Santamaría y Dani Segovia Árbitro Pedro Eugenio García Muñoz (comité madrileño). Estadio y hora Nuevo Arcángel de Córdoba (19.00)

Para Mehdi Nafti no se trata de un duelo especial ya que todos los desplazamientos serán muy complicados. Además, guarda cautela sobre el favoritismo de los planteles más potentes porque es consciente de que son más de cuatro y no caben todos. «No es un partido más importante que los demás, todos los son. He visto partidos de otros grupos como el del Celta B y el Melilla y el que se quiera poner el cartel de favorito y gritarlo por ahí se va a llevar un buen susto. Nosotros sabemos el esfuerzo que ha hecho el club y estamos creciendo con él, pero la humildad, el trabajo y el esfuerzo deben ser el de un equipo pequeño. No puedes hacer un equipo con nombres y experiencia e ir gritando desde las primeras jornadas que quieres ganar la liga o estar arriba solo con el escudo. Te vas a llevar un palo. Eso está muy claro, y no lo digo yo, lo dicen los resultados de nuestro grupo y los de otros grupos. Hay que trabajar con humildad, calladitos, y demostrar jornada tras jornadas que merecemos estar arriba. Hay ocho equipos que dicen que juegan para estar arriba, pero solo cuatro entrarán en playoff y otros cuatro se quedarán con cara de tonto. No basta con decirlo, hay que demostrarlo en el verde», reflexiona el técnico del Badajoz de puertas hacia dentro.

Y de puertas hacia fuera, respecto al rival, avisa de que está confeccionado para grandes retos y posee un entorno muy profesional. «El Córdoba es un muy buen equipo con un sistema de juego diferente, gente con experiencia, con mucha velocidad, bastante equilibrado. Salvo contra el Yeclano, los otros equipos tuvieron más posesión, pero son letales a la contra. Han cambiado la línea de tres y tienen gente con experiencia como Owusu, Flores, De las Cuevas... Es un equipo preparado ya para estar arriba durante toda la temporada. Todas las salidas serán complicadas, pero en Córdoba vamos a jugar en un ambiente que parece profesional, con un césped que es césped de verdad y un estadio espectacular, aunque me gusta más el mío», menciona.

Al igual que su homólogo en el banquillo contrario, Nafti no tiene demasiados apuros en la enfermería, lo que le obliga a meditar una convocatoria para la que este año tiene más mimbres que el pasado. La única baja es la de Kike Pina, que se está tratando de una contractura en los isquiosurales. Mientras, Enrique Martín sólo echará de menos al internacional panameño Fidel Escobar y recupera a Miguel de las Cuevas de un golpe en el pie y a Jesús Álvaro, que disfrutó de un permiso de paternidad.

Un Badajoz con margen de mejora y que ha preparado la cita con los diferentes sistemas que pueden emplear los franjiverdes, según indicó un Nafti que tampoco se podrá sentar en el banquillo ya que le resta un partido de castigo. «Tengo muchas ganas de volver al banquillo ya», dijo. Lo pasará mal el franco-tunecino porque el choque promete emociones.