SEGUNDA B El Badajoz se mantiene firme en su compromiso contra la violencia Martes, 13 noviembre 2018, 08:27

El Badajoz condena los actos violentos protagonizados en Cartagena por dos grupos ultras de ambos equipos. La Policía Local retuvo y pidió la documentación a 26 ultras pacenses tras participar en una pelea con otros radicales del Cartagena y después les escoltó hasta el estadio donde pudieron presenciar el encuentro. Ambos grupos habían quedado para pegarse provocando unos altercados que se saldaron con tres heridos leves, pero no se presentó denuncia alguna ni por parte de la policía, que tampoco identificó a los responsables.

Desde el club blanquinegro aclaran que no tenían conocimiento de ningún viaje y que tampoco facilitó entradas. Por ese motivo no se ha emitido ningún comunicado oficial ni puede tomar medidas contra nadie al no haber denuncia ni comunicación de la policía.

El Badajoz es un club que siempre se ha caracterizado por su firme compromiso para erradicar la violencia en el fútbol. El club blanquinegro ha demostrado con hechos su lucha contra los violentos expulsando a dos abonados, uno en febrero de 2016 durante un partido ante el Azuaga por una trifulca en Tribuna y otro en abril de 2017 en Olivenza por saltar al campo para agredir a un jugador local.