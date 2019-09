SEGUNDA B El Badajoz va llenando su botella Gorka Santamaría y De Castro saltan sobre el portero Lopito. / ARNELAS Nafti reconoce que a su equipo aún le falta para crecer, pero se queda con lo positivo que refuerza su idea para seguir creyendo en el trabajo J. P. BADAJOZ. Martes, 17 septiembre 2019, 08:49

El efecto ilusión que vive la ciudad ha contagiado al equipo. El Badajoz ha arrancado la temporada dispuesto a hacer soñar y de momento la cosa pinta muy bien. El conjunto blanquinegro todavía tiene que pulir algunas lagunas en el campo y a pesar de que Mehdi Nafti lamenta cierta desconexión entre líneas y una intensidad sin continuidad, los números que presenta le hacen quedarse con lo positivo. «Con tres puntos vamos a ver la botella medio llena. Estoy orgulloso siempre de mis chicos, pero mejorable», exponía.

Y es que al técnico franco-tunecino no le gustó el primer tiempo de los suyos. «Nos ha faltado velocidad en el juego y amplitud», remarcaba. El equipo estaba partido por momentos con Gorka y Dani Segovia aislados, no se sentía cómodo y parecía no querer la pelota. «Hemos jugado media hora en el segundo tiempo. A raíz del segundo gol el rival estaba muy tocado y tuvimos que hacer el tercero, después nos relajamos mucho y el rival consiguió hacer el 2-1», explicó Nafti. Unos desajustes que no impidieron ver brillar a jugadores como Sergi Maestre, Caballero y Héber Pena. «A veces el fútbol más atractivo no es el más eficaz», precisaba. En la segunda parte, el panorama cambió para el Badajoz a golpe de la pegada de Gorka y ofreció unos minutos que se asemejan a lo que quiere el preparador blanquinegro. «La entrada de Álex Corredera ha dado otro aire al equipo, ha cogido confianza con el balón y sobre todo en campo contrario».

El Badajoz se mantiene entre los elegidos, aunque Nafti extrema la prudencia. «Esto acaba de empezar y es muy complicado», avisa. Pero el técnico reconoce que ganar da un plus para la confianza en el día a día. «Es mejor para nosotros trabajar con 10 puntos de 12 para mejorar y seguir creyendo en lo que estamos haciendo que ya estar con el agua en el cuello». Y asume que no siempre caminarán por la alfombra roja. «Vamos a tener una mala racha, llegarán los malos momentos y habrá que saber afrontarlos, pero de momento estamos contentos». Tampoco dio excesiva importancia al gol que acabó con la imbatibilidad de Kike Royo. «No vamos a quejarnos porque todo el mundo está sufriendo».