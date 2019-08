SEGUNDA B El Badajoz jugará el primer partido en el Cartagonova Badajoz-Cartagena disputado la temporada pasada. :: j. v. arnelas Paco Belmonte, presidente del Cartagena, confirma que no habrá cambio de sede para el choque que se disputará el 25 de agosto a las 20.30 M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Domingo, 18 agosto 2019, 11:19

Quedaba en el aire una nebulosa de ciertas dudas acerca de la sede definitiva en la que se disputaría el Cartagena-Badajoz de la primera jornada, prevista para el próximo domingo 25 de agosto, a las 20.30 (el horario se hizo ayer oficial), pero finalmente será en el Cartagonova donde se dispute.

A principios de agosto saltaba la noticia cuando la directiva del Efesé anunciaba que estaba buscando alternativas para cambiar la sede del choque debido a los procesos de resiembra que se estaban llevando a cabo en su feudo. El objetivo era proteger el verde y no exponerlo a daños antes de que se asiente tras los trabajos efectuados sobre él. «Lo importante es no poner en riesgo el campo. Se trata de que esté bien durante el año. Hemos hablado con el Badajoz y vamos a esperar a ver cómo evoluciona», exponía hace dos semanas el presidente del Cartagena, Paco Belmonte, al respecto.

Se llegó, incluso, a especular con la posibilidad de intercambiar el orden de los partidos en el calendario. Belmonte aseguró que había contactado con el Badajoz y que no existiría ningún problema con la permuta. Aunque la versión pacense es bien distinta. Admiten que esas conversaciones se produjeron, pero también que esa opción se descartó desde el minuto uno. No hay que olvidar que el Nuevo Vivero está en pleno proceso de cambio de asientos y recibiendo los últimos retoques para llegar a tiempo de cara a la segunda jornada, primera en casa para los pacenses, lo cual imposibilita cualquier cita deportiva antes de esa fecha. No en vano, la coyuntura del estadio blanquinegro obligó a desechar el partido de presentación de la plantilla, tal y como estaba previsto en un principio.

Paco Belmonte confirmó en rueda de prensa que el choque se disputará en el Cartagonova, aunque el césped no esté en perfectas condiciones, zanjando de esta manera el asunto a una semana del duelo.