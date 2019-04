El Badajoz insiste en subir el último peldaño al playoff Las caras de Guzmán y José Ángel son el reflejo del valor de la victoria ante el Jumilla. :: CASIMIRO MORENO El equipo blanquinegro quiere meter presión al UCAM con una victoria este sábado en Almería que le permita dormir en la cuarta plaza JAVI PÉREZ Badajoz Viernes, 19 abril 2019, 09:53

El Badajoz se encamina hacia la cuarta plaza. El pasado fin de semana no pudo ser por el triunfo en el descuento del UCAM en la visita a sus vecinos del histórico Murcia, pero el inesperado pinchazo del San Fernando en casa frente al Granada B le aupaba al quinto puesto. Ahora el equipo de Mehdi Nafti insiste en subir el último peldaño que le falta hacia el playoff. Puede hacerlo este sábado de gloria y dormir en fase de ascenso si gana en Almería a la espera de que los universitarios reciban al Ibiza el Domingo de Resurrección. «Está claro que te ves ahí y quieres más, pero nosotros tenemos que seguir, sabiendo que será muy complicado», apuntaba el técnico tras la agónica victoria ante el Jumilla.

El conjunto blanquinegro juega en el anexo del estadio de los Juegos del Mediterráneo ante un filial almeriense colista y que puede convertirse en el primer equipo descendido. El Badajoz quiere ganar para meter presión al UCAM Murcia y poner cerco no solo a la cuarta plaza, sino también a las tres primeras posiciones que le verían antes de jugar sus partidos a tres y dos puntos como una amenaza pujante. Melilla, Recreativo y Cartagena dirimen sus compromisos este domingo y no se pueden relajar porque el Badajoz avanza desbocado. «Estamos viendo cómo los mejores pinchan, pero equipos de la talla de Ibiza o Marbella están ahí y por eso tenemos que seguir trabajando y seguir creyendo», exponía Nafti.

Para la cita ante el Almería B, Nafti cuenta con las bajas seguras de Cidoncha, sancionado con un partido por cumplir ciclo de tarjetas, lo mismo que Guzmán, aunque el extremo pacense sufre además una fractura del segundo dedo metatarsiano de su pie derecho y podría haber dicho adiós a la temporada. «En mi carrera nunca me había lesionado en la parte decisiva del campeonato y ha tenido que ser en mi casa. Ahora toca apoyar desde fuera», asumía Guzmán que este Jueves Santo fue padre de una niña por segunda vez y a la pequeña Vera le han dado una hermanita que se llama Enma. Cristian Pérez ha mejorado de su lesión, pero al no haber entrenado con el grupo durante la semana está descartado para viajar a Almería. El equipo pacense tienen previsto desplazarse este mismo viernes con salida a las 11.30 horas. Kamal y Adama se perfilan como pareja en el centro del campo con Petcoff en la mediapunta, aunque Nafti también puede optar por darle continuidad a Francis Ferrón en el once y dejar al argentino en la dirección de juego en lugar de Adama Fofana. Atrás volverían a sus puestos César Morgado y Candelas.

El Almería B, por su parte, tiene la baja por acumulación de Alonso.