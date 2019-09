El Badajoz iguala en Córdoba con una gran imagen y duerme líder

Mehdi Nafti: «Mis jugadores y yo tenemos la sensación de haber perdido dos puntos»

El entrenador del Badajoz, Mehdi Nafti, recalcó la buena actuación de su equipo en el Nuevo Arcángel: «Vimos un partido de nivel alto de Segunda B. Mis jugadores y yo tenemos la sensación de haber perdido dos puntos, porque hubo situaciones para hacer el 0-2. Es verdad que ellos también tuvieron una ocasión de Owusu que salió fuera por muy poco. Si hubiera sido un aficionado ni del Córdoba ni del Badajoz, habría disfrutado muchísimo. Con mis colores y el escudo, el estrés te puede, pero el partido fue de un nivel muy alto».

El técnico valoró el punto final a su sanción: «Tuve la suerte de estar de pie, en un pasillo donde no molestaba a nadie, pero es muy duro». También habló de la variante táctica inicial: «Quería hacer uno contra uno ante la última línea de tres de ellos con Adilson, Heber y Gorka Santamaría, o sea, fijar a los tres de ellos y buscar los espacios, además de crear superioridad con Álex Corredera y Caballero llegando desde segunda línea. Habíamos preparado el partido de esta forma. Por eso, jugamos con ese sistema».

«Pese al mal sabor de boca ahora mismo, estoy muy orgulloso, porque hemos disfrutado. Hubo un penalti clarísimo a Toni Abad. Estoy preocupado, pero ¿qué puedes hacer? Se sabe lo complicado que es marcar un gol en esta categoría, y que te anulen cuatro goles válidos en tres jornadas… No tenemos VAR en Segunda B, a ver si con estos errores lo tenemos en próximas temporadas. Quejarse no sirve y también les pasará a otros equipos, no me pongo el mono de víctima».

Por último, Nafti habló del estreno de Chris Ramos: «Estuvo bien. Le falta ritmo, y es muy complicado entrar en un partido así. Tras el gol del rival, pensé que íbamos a tener espacios y a Heber le faltaba algo de piernas. Chris Ramos corre muchísimo al espacio. Tuvimos un par de acercamientos, pero era complicado para él y para Guzmán. Estoy contento con ellos. Pablo Vázquez también debutó en este partido».