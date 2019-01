El Badajoz exhibe pegada El club blanquinegro comunica la baja del mediocentro sub-23 Javier Alonso JAVI PÉREZ Badajoz Miércoles, 9 enero 2019, 08:46

Primera goleada del curso. El Badajoz no pudo tener mejor estreno de año que regalar a su afición un recital de goles y fases de buen juego. El equipo blanquinegro exhibe por fin esa pegada que se le intuía al potencial de su plantilla y que tanto le ha costado sacar a relucir en anteriores partidos ante la gran cantidad de ocasiones que genera. Frente al Sanluqueño le salió el partido redondo tanto por su eficacia ofensiva como por solidez defensiva. Tuvo que ser precisamente en la visita del último pichichi español de LaLiga, Dani Güiza, cuando el Badajoz sacara su poderío goleador. El Badajoz marcó por primera vez más de dos goles y es la sexta ocasión que deja su portería a cero. Una tarde mágica solo empañada por la lesión de César Morgado. El central pacense pidió el cambio porque se temía lo peor, aunque desde el Nuevo Vivero esperan noticias positivas cuando se conozcan los resultados de la resonancia que se le haga este miércoles.

El equipo pacense estuvo perfecto en todas sus líneas. Desde el portero hasta el último cambio con la entrada del juvenil Obando. Kike Royo tuvo varias intervenciones milagrosas en momentos claves y en los que el Badajoz se había dejado comer el terreno por los gaditanos. Arriba, Éder Díez y Francis Ferrón sacaron su munición para encarrilar una victoria que puede marcar el resurgir blanquinegro para empezar a mirar hacia la parte noble. Eneko y Petcoff estuvieron en su línea sobresaliente y los centrales César Morgado y Mario Gómez hicieron que pasara desapercibido el exinternacional Dani Güiza. David Martín y José Higón partieron a su rival en dos en un despliegue físico y de desborde. Incluso Guzmán, que se vio relegado al banquillo y salió el último cuarto de hora, estrelló un balón en el poste. En esta actuación coral también brillaron a gran altura jugadores menos habituales como Julio Cidoncha, Toni Abad o José Ángel, que se sacó de su chistera un auténtico golazo a centro de Abad en una jugada iniciada por Obando en el centro del campo. «Han tenido oportunidad jugadores que estaban teniendo menos protagonismo en los últimos partidos, como Toni o Julio y está bien que todo el mundo esté comprometido. Cuanta más competencia mejor para todos», exponía Mehdi Nafti tras la victoria. Los pacenses cierran la primera vuelta en la mitad de la tabla a diez puntos de la fase de ascenso y a seis del descenso.

El técnico blanquinegro subrayó el valor del triunfo de su equipo. «El resultado puede hacer pensar que el partido ha sido fácil pero a mí no me lo ha parecido. No hay que olvidar que ellos sacaron un punto en Sevilla y nosotros no».

La plantilla blanquinegra se ejercitó este martes pensando en el derbi del domingo frente al Villanovense en el Nuevo Vivero (17.00 horas). Nafti confía en repetir la conexión entre la afición y el equipo. «Me gustaría vivir la misma fiesta que hemos vivido hoy», señalaba el preparador franco-tunecino en su comparecencia post-partido del lunes.

Javier Alonso, primera baja

La llegada de Adama Fofana provoca un overbooking en el centro del campo. La primera baja es Javier Alonso, mediocentro sub-23 que llegaba procedente del Peña Sport. El navarro empezó de titular con Patxi Salinas, pero su error en el gol del triunfo del Recre le condenó. Se va con cuatro partidos disputados, tres de titular, en las cinco primeras jornadas.