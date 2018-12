SEGUNDA B El Badajoz estalla contra los árbitros Nafti se vuelve contrariado, mientras los jugadores del Badajoz protestan al árbitro. :: J. M. ROMERO El club blanquinegro se queja de tres penaltis no señalados y enviará un escrito formal a la RFEF donde también critica las «desorbitadas» multas económicas a los jugadores J. P. BADAJOZ. Martes, 4 diciembre 2018, 08:09

«Del árbitro no quiero hacer comentarios, le conozco. Si hablo me van a caer 30 partidos». El técnico Mehdi Nafti se mordía la lengua para no criticar una actuación que en su opinión perjudicó a su equipo. Pero el Badajoz sí alzará la voz y enviará una queja formal a la Federación Española para expresar su malestar por los últimos arbitrajes recibidos.

El club blanquinegro considera que en el partido frente al Almería B no le señalaron tres penaltis y es la gota que colma el vaso. Porque no es la primera vez que clama contra los árbitros. Después del empate con El Ejido y del arbitraje en San Fernando una semana antes ya mostró públicamente su malestar y remitió un escrito al Comité de Árbitros. Este lunes el presidente Pablo Blázquez reconocía haber agotado la paciencia. «Enviaremos una queja formal por los tres penaltis de ayer. Haremos un comunicado y se acompañarán de vídeos para apoyar el escrito. Ya son muchas cosas y no las podemos dejar pasar. Tampoco han considerado ningún recurso de los presentados, aparte de las expulsiones injustas y sanciones desorbitadas».

Esas multas económicas a los jugadores es otro caballo de batalla que lidera el Badajoz, siendo José Ángel el primero en denunciar a través de las redes sociales el desproporcionado criterio. Pablo Blázquez extiende la crítica por vía oficial del club pacense como institución. «No puede ser que un jugador de Segunda B pague la misma multa que por ejemplo pueda pagar Messi. Perjudica a los clubes que hacen las cosas bien y tienen a sus jugadores dados de alta. Es una barbaridad». No le falta razón al máximo dirigente blanquinegro. A sus jugadores Damián Petcoff, en dos ocasiones, y José Ángel le cayeron 580 euros de multa tras ser expulsados por doble amarilla, además de la consiguiente sanción de un partido. A un jugador de Primera por el mismo motivo o cumplir ciclo de cinco amarillas la cuantía impuesta es de 600 euros.

Petcoff y Kamal acabaron con molestias en el hombro y a la espera de los resultados de las pruebas parece que se descarta algo grave y pueden entrenar con precaución.

Pablo Blázquez se muestra orgulloso de la respuesta de la afición en el exilio voluntario de Almendralejo. Unos 5.000 espectadores se dieron cita en el Francisco de la Hera, cerca de 1.500 eran seguidores del Extremadura. «En cuestiones organizativas y socialmente es muy positivo. Quiero agradecer a la afición que se volcó con el equipo a pesar del varapalo de Jumilla la semana anterior. Tenemos una afición increíble. También al Extremadura como club y a su afición por su apoyo. La pena es que no pudimos refrendarlo con una victoria», expone el presidente blanquinegro. El Badajoz hizo entrega a Manuel Franganillo de un detalle en agradecimiento por su colaboración.

La resiembra para recuperar el césped del Nuevo Vivero sigue su curso y en teoría estará listo para recibir al líder Melilla el 16 de diciembre. El tratamiento contempla la colocación de tepes mixtos de hierba artificial y natural en la zona de la porterías.