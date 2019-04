El Badajoz enciende el fuego del playoff sin Candelas Alfonso Candelas se perderá el choque del domingo. :: pakopí El conjunto blanquinegro, que no ha perdido ningún partido con el jugador de La Solana en el once, tampoco podrá contar el domingo con Cristian ni César, pilares defensivos MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Viernes, 12 abril 2019, 08:58

Fue el último en llegar. Su fichaje se enmarañó y postreramente se cristalizó un acuerdo que respondía a viejos anhelos insatisfechos del Badajoz. Si bien Nafti insistió en que la posición del lateral izquierdo precisaba refuerzos, con la incorporación de Prosper Mendy ese capítulo parecía cerrado. No fue así. Sobre la bocina irrumpía la figura de Alfonso Candelas, un futbolista que gustaba mucho en el seno de la parroquia blanquinegra, pero el idilio siempre quedaba en un punto muerto. Finalmente recalaba en el Nuevo Vivero en calidad de cedido.

De la anemia en el flanco zurdo se pasaba a una hipervitaminosis que se justificaba con la polivalencia de Prosper Mendy, al que también se contemplaba como central, y de Eneko y el propio Candelas, a los que el técnico del Badajoz veía como opciones factibles en la posición de extremo. No en vano, el futbolista de La Solana debutó ante El Ejido (0-2) sustituyendo a David Martín, disputando sus primeros 22 minutos en un perfil más adelantado.

Fue una coyuntura excepcional, porque en el choque siguiente, ante el San Fernando, se hizo con los mandos del lateral y ha transitado sin descanso por el carril izquierdo jugándolo todo, sin perderse ni un solo minuto. Hasta esta jornada. El choque del domingo ante el Jumilla (Nuevo Vivero, a las 12.00 horas) será el primero en el que no esté en el verde. Tendrá que animar a los suyos desde la grada por la roja que vio en el último suspiro del agónico partido ante el UCAM.

El árbitro mostraba a Candelas la segunda amarilla por, según recoge el acta, «hacerme observaciones de orden técnico a una de mis decisiones». El mismo documento refleja en el anexo de 'otras incidencias' que le espetó tras la expulsión: «¡Ya sabemos por qué no querían televisar el partido!». El Badajoz alegó para que la Jueza de Competición retirara su segunda amonestación y la de César, pero el recurso no prosperó.

La sanción será un contratiempo sensible, tal y como lo indican los números del defensor castellanomanchego. El conjunto pacense no ha perdido con él en el campo. Nueve partidos, seis victorias y tres empates. Un balance inmaculado. Además, dio suerte a los suyos desde la grada cuando apenas había completado algún entrenamiento y no entró en la convocatoria ante su exequipo, el Ibiza, al que derrotaron 1-0. Su irrupción ha coincidido además con la mejor racha defensiva de los blanquinegros, que con él en la zaga han logrado seis porterías a cero y han encajado únicamente tres goles en dos meses de competición.

Nafti pierde a un pilar en la banda y otros dos en el eje de la retaguardia, pero ha insistido en varias ocasiones que el rendimiento de la plantilla le permite no verse condicionado por las ausencias. «Las bajas en defensa no me preocupan porque los hechos lo han demostrado. Eneko ha salido del once tras una racha sin encajar goles y ha entrado Candelas, con Juanjo y Toni igual. Tener a un jugador como César en el banquillo varias semanas es un lujo», argumentaba en la previa del partido ante el Granada B hace casi un mes.

El retorno de Eneko Zabaleta

Presumiblemente, Eneko Zabaleta volverá a ser titular, su hábitat natural durante toda la primera vuelta, en la que solo se perdió 13 minutos ante el filial nazarí, siendo relevado por David Martín en el 77. Por tanto, nada de probaturas, hay un sustituto de garantías y contrastado para que no se resienta el equipo. La duda será en qué estado de forma se encuentra el futbolista vasco, que solo ha disputado 8 minutos en los últimos siete choques.

La misma confianza existe a la hora de suplir a César Morgado, aunque la lesión de Cristian, cuyo periodo de convalecencia aún se desconoce, le descarta para el domingo y complicará el rompecabezas. Mario Gómez será un fijo, mientras que varios jugadores optarán a ocupar la otra posición de central. Juanjo ya ha intervenido en esos menesteres, al igual que Julio Cidoncha. El debut de Mendy es quizás la opción menos probable.