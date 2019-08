SEGUNDA B El Badajoz encaja sus piezas Mehdi Nafti, pensativo en el área técnica del estadio Helmántico en el partido ante el Salamanca. / EL NORTE «El miércoles ya vamos a ver dónde estamos frente a un buen equipo», señala Nafti sobre la siguiente cita ante el Recreativo en Campomayor REDACCIÓN BADAJOZ. Lunes, 12 agosto 2019, 08:05

El Badajoz encara la recta final de la pretemporada con un partido más en las piernas de sus futbolistas y con una idea más definida de lo que quiere Mehdi Nafti. El equipo se muestra cada vez más compacto y dejando buenas sensaciones, aunque el gol sigue siendo la asignatura pendiente. En esta pretemporada solo ha perforado la portería contraria ante equipos de Tercera, Cacereño (Dani Segovia y Adilson) y Miajadas (Guzmán y Dani Segovia), mientras que ante Lleida, Europa, Extremadura, Don Benito y Salamanca CF UDS se quedó sin ver puerta.

El sábado en Salamanca tampoco marcó ante otro equipo de su nivel, pero no es un problema que preocupe en exceso al preparador blanquinegro. Lo importante es que vayan conociéndose los jugadores y encajando las piezas, ya que la plantilla prácticamente es nueva. «El equipo ha dado un paso más. Creo que hemos hecho el partido más completo, sobre todo a nivel de actitud, intensidad y agresividad. Hemos tenido ocasiones de gol, pero al final se trata de que el balón entre y es verdad que en el último pase y en la finalización no hemos estado acertados», reconocía en unas declaraciones recogidas para las redes sociales del club. Le cuesta hacer gol, aunque el equipo pacense genera gran cantidad de situaciones para pensar que es cuestión de tiempo y engrasar la maquinaria. También hay que señalar que uno de sus puntales ofensivos como Gorka Santamaría no ha participado en ninguno de los amistosos desde que el Badajoz regresó de Marbella. En estos últimos partidos, Nafti ha repartido minutos entre Dani Segovia y Jairo Morillas. El delantero madrileño es el máximo goleador blanquinegro de la pretemporada con dos tantos.

El equipo también sufre a balón parado. Así le han llegado los goles encajados ante Europa, Don Benito y Salamanca, partidos en los que ha salido derrotado por la mínima. «Eso es corregible. Vamos a insistir. Creo que hemos recuperado comparando con el segundo tiempo en Miajadas. Siguiendo ese camino llegaremos a punto para el primer partido», exponía Nafti.

Pero el técnico franco-tunecino considera que su equipo va cogiendo sus conceptos y le gustó lo que vio en Salamanca. «He visto lo que yo esperaba de mis jugadores. Es un equipo que se parece a lo que yo quiero».

Nafti ya pone todos sus sentidos en la siguiente cita del miércoles ante el Recreativo en Campomayor, la penúltima antes del comienzo liguero. Un test que se tomará como si de un ensayo general para el campeonato se tratase para pulsar la verdadera medida que puede dar su equipo. «Es un partido importante. Se acerca la liga, nos quedan dos compromisos antes de ir a Cartagena. El miércoles ya vamos a ver dónde estamos frente a un buen equipo de nuestra liga».