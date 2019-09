El Badajoz crece desde atrás Sergi Maestre presiona a un jugador del Sevilla Atlético. :: CASIMIRO El equipo de Mehdi Nafti es el único de Primera, Segunda y Segunda B que todavía no ha recibido ningún gol J. P. BADAJOZ. Miércoles, 11 septiembre 2019, 10:06

El Badajoz planta las bases de su candidatura a los playoffs desde atrás. El equipo pacense consigue blindar su puerta y se mantiene por tercera jornada sin encajar un gol. Una solidez defensiva que se traduce en puntos y un coliderato compartido con San Fernando, Linense y Córdoba con 7 puntos. También para estar invictos con dos victorias y un empate.

El Badajoz es el único equipo de los 122 de toda la Primera, Segunda y Segunda B que no ha recibido ningún gol en este arranque liguero. En todas las categorías nacionales son trece, contando los doce que no han visto perforadas sus porterías en Tercera, entre ellos el Moralo. «Para tener la portería a cero necesitas que se reúnan factores, el portero nuestro ha hecho un paradón. A nivel de confianza el equipo se siente fuerte y seguro», exponía Mehdi Nafti en la rueda de prensa posterior al partido en Cádiz.

La victoria ante el filial amarillo supone un espaldarazo al trabajo realizado durante la semana y ganar en tranquilidad. «Nos sirve para seguir cogiendo confianza», apuntaba a pie de campo para las redes sociales del club Sergi Maestre. Todavía es pronto, pero los de Nafti empiezan a posicionarse entre el cuarteto de favoritos. El Badajoz asoma la cabeza por los primeros puestos y además de cargar la moral a la tropa de Nafti, impone un respeto entre sus rivales.

El conjunto blanquinegro rentabiliza sus goles a través de la fortaleza que ha implantado en defensa. Si marca lo normal es que gane. Y si no ve puerta al menos le puede servir para puntuar. «Para el día que no estemos acertados arriba saber que tenemos un seguro atrás y seguir creciendo a partir de ahí», ponía en valor Sergi Maestre a echar el cerrojo a la puerta pacense. Durante la pretemporada la falta de acierto del equipo fue una constante hasta que se empezaron a ver brotes en el último amistoso con el Recre, pero en este comienzo del campeonato le seguía costando encontrar puerta. Pero ante el Cádiz B se destapó con dos tantos. Sus tres dianas se cotizan alto con un valor de 7 puntos.

En estas tres primeras jornadas el gol blanquinegro está repartido. Los tres tantos pacenses llevan una firma distinta. Gorka Santamaría, Dani Segovia y Sergi Maestre son los autores de los tres tantos del Badajoz. El mediocentro catalán reconocía cierta sorpresa tras marcar el segundo que cerraba la cuenta en El Rosal de Puerto Real. «No es muy habitual verme en esa tesitura. Contento, sobre todo porque valía para dar más tranquilidad al equipo en cuanto a resultado». A pesar del gol, el barcelonés no se mostraba satisfecho del todo con su actuación individual. «Un partido que no me estaba saliendo bien y que lo maquilla un poco a nivel personal».

La zaga intocable de Nafti

Nafti ha rotado a sus jugadores desde el medio hacia adelante, pero la zaga no la ha tocado. Toni Abad, Iván Casado, César Morgado y Candelas han repetido en las tres alineaciones titulares, además del muro infranqueable de Kike Royo bajo palos. Los cinco intocables del técnico a los que se unen Sergio Maestre, Adilson y Dani Segovia, el único de esos ocho jugadores que no ha completado el pleno de 270 minutos al ser sustituido en dos partidos. Sobre esa base edifica su sistema que le ha colocado en la tercera posición con los mismos puntos que el primero.