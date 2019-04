El Badajoz confirma su ruptura con Premium Sport Matías Navarro y Pablo Blázquez durante la presentación del proyecto en mayo en el Hotel AC. :: CASIMIRO La directiva acusa al grupo gestor de incumplir sus compromisos y envía un mensaje de tranquilidad a sus socios, aunque Matías Navarro exige la restitución del contrato y avisa de las consecuencias penales J. P. BADAJOZ. Martes, 23 abril 2019, 08:44

«Debido al grave y reiterado incumplimiento por parte de la entidad Premium Sport Management, S.L. de los acuerdos pactados en su día, con el consiguiente perjuicio para los intereses de nuestro club, esta Junta Directiva se ha visto forzada a resolver la relación contractual existente entre ambas partes». Así comienza el comunicado que el Badajoz hizo público anoche en el que confirma la ruptura total con el grupo inversor.

La situación institucional del club blanquinegro se enquista justo cuando en la deportiva es idílica con el equipo metido en fase de ascenso. La bomba no podía caer en peor momento. El Badajoz se desmarca de Premium Sport después de catorce meses de relación y haber encaminado juntos la conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Premium, por su parte, no se ve fuera del club y mantiene su apuesta por el Badajoz. En ese sentido, el grupo gestor va a exigir la restitución del contrato y avisa que actuará contra la actual directiva por la vía penal. «No han sabido medir las consecuencias que pueden tener y en el lío que van a meter al club. Ya lo verán cuando reciban de nuestro abogado un burofax. Se va a denunciar y la directiva va a tener que responder», explicaba Matías Navarro, administrador único y cabeza visible de Premium. El grupo inversor remitirá este martes por la mañana un comunicado exponiendo su versión y en estos días ofrecerá una rueda de prensa. «Vamos a explicar todo lo que ha pasado en este tiempo y la gestión que han llevado en ejercicios anteriores. Más de uno se sorprenderá», sostiene Navarro. Premium va a pedir medidas cautelares para que no pueda entrar otro grupo y las cuentas queden suspendidas hasta que se resuelva judicialmente el contrato, por lo que el club quedará bloqueado. La plantilla y otras empresas que trabajan para el club ya arrastran algunos retrasos en los pagos.

La directiva blanquinegra explica las razones que les ha llevado a tomar esta drástica decisión. «Uno de los motivos por los que el Club Deportivo Badajoz ha roto su relación con Premium Sport Management, S.L., es porque ésta ha incumplido su compromiso y obligaciones presupuestarias desde hace meses, llegando incluso a pretender que el club se sometiera a un préstamo remunerado con intereses». Matías Navarro, en cambio, desmiente este punto. «Tenemos la conciencia tranquila en la gestión que hemos hecho y la aportación de capital. Se va a demostrar que no es es así», apunta Navarro.

La directiva anuncia en el comunicado que en los próximos días convocará una Asamblea General Extraordinaria para explicar a sus socios el devenir de los acontecimientos que han llevado a esta situación.

Matías Navarro asegura que el propio Ayuntamiento ha tratado de mediar en este desencuentro hasta este mismo lunes por la tarde sin que la otra parte haya querido mostrar una predisposición al acercamiento.

La junta directiva tiene muy avanzadas las negociaciones para la entrada de un grupo sevillano, de ahí que quiera transmitir «tranquilidad absoluta» a sus socios y aficionados. «Se está trabajando en diferentes soluciones para normalizar la situación financiera e institucional del club para que vaya acorde a los éxitos deportivos de nuestro equipo».

La entrada de Premium fue una apuesta personal de Pablo Blázquez y la sometió a votación entre sus socios porque le parecía la propuesta de mayor garantía y fiable entre las ofertas que manejaba su directiva.