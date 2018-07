SEGUNDA B El CD Badajoz hace compatibles experiencia y juventud Eneko Zabaleta, David Martín y Mario Gómez, con el presidente Blázquez ayer en la presentación. pakopí El club presenta a Eneko Zabaleta, David Martín y Mario Gómez, los tres con 25 años pero muchos partidos de bronce MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Martes, 24 julio 2018, 16:00

¿Quién dijo que la juventud está reñida con la experiencia? El Badajoz se ha empeñado este verano en demostrar que esa máxima es errónea -al menos como premisa- con unos fichajes cuya trayectoria no se justifica solo con un vistazo al DNI. Este lunes, también con tres de una tacada, les tocó el turno de presentación a Eneko Zabaleta, David Martín y Mario Gómez, nuevas caras albinegras y de las más madrugadoras de un plantel que va tomando forma con Patxi Salinas como autor intelectual. De los tres futbolistas destaca una dilatada experiencia en categoría de bronce que no se equipara con una avanzada edad, sino todo lo contrario. En Automoción del Oeste (Mercedes), Pablo Blázquez desgranó ficha y pasado en Segunda B de unas incorporaciones que coinciden en nacer en el año 92. Buen año deportivo. Quizá sea una señal.

Por ejemplo David Martín, nacido aquel año olímpico y procedente del Burgos tras haber debutado en la Liga 123 con el Numancia. Un extremo diestro que puede alternar la banda contraria y que acumula a sus 25 años 120 partidos en Segunda B, 36 el año pasado en el exequipo de Patxi Salinas, la razón de su aterrizaje por estos lares. «Cuando me llamó Patxi no lo dudé. Puedo aportar mucho trabajo y espero que con mi verticalidad y esfuerzo los números lleguen. Soy habilidoso y rápido en el uno contra uno, espero aportar mucho al equipo para estar lo más arriba posible», fueron sus primeras palabras. Nada más pisar la ciudad fue a conocer el campo, del que asegura es «impresionante. Quiero que nos metamos entre los cuatro primeros y jugar el playoff», añade un David Martín a quien Gabri Izquier le comentó las bondades de su nuevo destino.

Eneko Zabaleta es otro de los llegados desde el Burgos como titular indiscutible -35 encuentros- y también de 25 años (1992), lateral zurdo que puede desenvolverse como interior con casi 100 partidos en la categoría. «Mis expectativas son muy buenas viendo el proyecto que se ha generado. Nos piden mucho trabajo y Patxi me parece un grandísimo entrenador y persona. Es lo que me hizo venir aquí. Tienen ganas de hacer bien las cosas y querer ir a más para hacer algo bonito. Es un proyecto muy ilusionante y puedo aportar mucho juego ofensivo pero también defensivamente. Mi ubicación es más la del lateral, pero cada año juego unos cinco partidos como interior».

El central Mario Gómez -primer fichaje del Badajoz este verano- comparte los 25 años (Talavera, 1992) con sus dos nuevos compañeros y tiene pasado en el Gavá o el filial del Rayo siendo concentrado por Paco Jémez con el primer equipo y debutando en Copa. Otro centenar de partidos en Segunda B con procedencia del Talavera. «Conozco al Badajoz por los amigos. Sé que es un club que ha sufrido mucho e incluso desapareció, por lo que la gente tiene esa espinita clavada y tiene ganas de fútbol, de ver el campo lleno y un equipo que haga las cosas bien este año. Supe que el Badajoz estaba haciendo un proyecto bueno y las expectativas que me explicó Patxi por ahora se están cumpliendo. Me tengo que fiar de él. Es un equipo con mucha repercusión, para la bueno y para lo malo. Yo quería salir de mi zona de confort y probar en el grupo IV, que es el único en que no he estado y dicen que es el más fuerte».

A los tres los vieron casi un millar de hinchas en el entrenamiento de ayer a puerta abierta en el Nuevo Vivero, donde los futbolistas quedaron maravillados por la calurosa bienvenida. Los más osados acompañarán al equipo en su primer test de pretemporada mañana miércoles (21.00 horas) ante el Benfica B en Campomaior. Hoy se presentará la nueva equipación en El Faro (20.00) junto a César Morgado y Francis Ferrón. Porque el gigante se está desperezando.