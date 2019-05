Un CD Badajoz sin carne ni hueso :: casimiro moreno En el año de la ilusión, el club blanquinegro apuesta también por su sección virtual con los ESports | Su equipo de PC cuenta con 17 jugadores y cada uno maneja un futbolista; Eder Díez, el de 'verdad', «alucina» con ellos MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Viernes, 10 mayo 2019, 08:56

Existe otro mundo alternativo al que palpamos tras cada despertar. Se ve, no se toca ni se huele, pero sí se siente y saborea. Y va a más. Tal vez, hasta el punto que, en un futuro, ambas realidades converjan. En el año más ilusionante del CD Badajoz del nuevo milenio, el club blanquinegro quiere tener presencia en esa existencia paralela. Hablamos de los ESports, es decir, competiciones de videojuegos cada vez mejor organizadas, auténticas ligas cuyos seguidores crecen y que en sus escalafones más altos abrazan la profesionalidad. Tanto que en algunos lugares del planeta ya hay recintos deportivos que acogen y televisan eventos de mayor audiencia y negocio que su homólogo del mundo real.

Desde que arrancara el 2019, el Badajoz cuenta con varios equipos instalados en divisiones de la organizadora VFO española y que dependen de las plataformas de juego, ya sea en PC -donde hay un CD Badajoz en Segunda División Nacional-, o las consolas PS4 -Cuarta Regional- o XBOX -también en Segunda, que celebra ir primero en su liga-. Sus protagonistas, los jugadores, son aves nocturnas que suelen jugar lunes, martes y miércoles sobre las 22.30 o las 23.00 horas. Cualquier otro horario es inaccesible pues en la modalidad Club Pro se enfrentan once futbolistas contra otros once. Es decir, 22 personas conectadas vía internet al mismo partido, cada uno manejando a un solo futbolista creado a su imagen y semejanza, con gestos propios, etc. La ficción imitando a la realidad. Solo así se entiende que exista un mercado de jugadores, que haya fichajes, entrenamientos, traspasos, capitanes, descartes en cada convocatoria. Por ejemplo, el Badajoz de PC tiene 17 miembros en su hipotético vestuario.

Un proyecto que comenzó a gestarse el año pasado y en el propio seno albinegro. Alejandro Martínez y Álvaro García son tan buenos amigos como fieles hinchas del Nuevo Vivero. El primero conocía este mundillo porque ya era jugador de ESports con el Pro de PS4 y ambos pensaron que era el momento de que el Badajoz figurara en un sector en claro auge. El segundo reconoce que es muy hablador, por lo que este estudiante de Comunicación Audiovisual posee un perfil perfecto para convertirse en el exigido 'caster', que suena a general del Séptimo de Caballería pero es el comentarista que retransmite los partidos vía internet mediante la plataforma Twitch, gratuita y que ya ha comprado Amazon. Fran Leal, incansable en la labor social de la entidad pacense, fue el intermediario que les condujo al presidente Pablo Blázquez y bastó una conversación un día de partido para que la luz del semáforo se pusiera en verde.

La tercera pata de este banco virtual es Néstor Rebollo, entrenador de baloncesto escolar y productor de eventos y conciertos, que desde Madrid organiza y coordina los equipos, busca fuentes de financiación, enlaza con las diferentes ligas o maneja las redes sociales, entre otras cuestiones extradeportivas como narrar junto a Álvaro. «Cada vez tenemos y sentimos más el apoyo del público. Notamos que no solo Badajoz está interesando en nuestro equipo, sino en más provincias de España como también sentimos el apoyo de los jugadores reales del club, en especial Eder Díez», comenta Néstor.

¿Y qué opina el propio Eder? Pues, el delantero del Badajoz, el de verdad de carne y hueso, confiesa estar enganchado a sus partidos, es algo así como un fan de sus propios fans. «Antes sí jugaba más y se me daba bien. Ahora menos, pero me estoy pensando estar en alguno de estos equipos. Me encanta ver los partidos y el parecido con la realidad. Que haya convocatorias y todo eso... Imagínate que no me convoca Nafti el domingo y luego voy y no me convocan el lunes aquí tampoco. ¡Me pego un tiro!», afirma uno de los bastiones de la tropa del técnico francotunecino.

El que mejor va es el de Segunda División de la XBOX, que comanda la clasificación

«Queremos hacer del Badajoz un equipo grande en este mundo de los ESports. Que crezca. De eso se encarga Néstor para que estemos organizados y no vaya cada uno por un lado como ocurría antes. Los videojuegos cada vez son mejores, más realistas, aunque a veces se pasan y tienen cosas que mejorar en los modos de juego», explica el narrador Álvaro García.

La idea es aproximarse lo máximo a una liga verdadera, tangible físicamente. Mercado de jugadores, estadísticas, caché de los jugadores en función de sus números o datos, etc. «Yo la verdad es que flipo con todo esto. Antes no lo seguía, pero me animé después de que alguien le diera un 'me gusta' a un tweet de ellos -@CDBeSports-. Son partidos muy cortos que a lo mejor te duran diez minutos, estoy atento y les animo. Antes era del 'Call of Duty' y de pegar tiros, pero con la parienta es difícil porque enseguida nos vamos a hacer fotos por Extremadura», apostilla el ariete vasco.

El proyecto se gestó dentro del club por varios de sus aficionados que jugaban a los videojuegos

«Lo que más me sorprende de todo es comprobar que hay gente que vive de ello, no en nuestras ligas, en otras superiores o en otros países. Al final se va generando dinero, publicidad, etc., y se termina ganando dinero, aunque nosotros todavía no. Un día un suscriptor nos dio dos euros», dice Álvaro. «Mi hermano, de 22 años, juega al Destiny y por estar entre los 3.000 mejores de Europa te ingresan dinero en tu cuenta. Increíble», añade Eder.

Al ser todo online, desde el sillón de tu casa, en los equipos del Badajoz se dan cita jugadores de la tierra y también de fuera, por ejemplo de Tenerife, Galicia, Andalucía, etc. Son más los de fuera, según estiman. Existe incluso una aplicación para que se comuniquen entre ellos durante los duelos porque lo normal es que la mayoría ni se conozca. Hay entrenamientos, quedan para jugar antes de los partidos a modo de preparación. «No sé cómo serán los vuestros. Yo hoy -el miércoles- he llegado a casa muerto y me he pegado dos horas de siesta. Tenemos que meternos en la fase de ascenso como sea. Nadie se esperaba que estuviéramos en esta situación. Yo no lo hubiera firmado, pero ganamos dos seguidos y empezamos a creer», retorna a la realidad un Eder que asegura estar perfectamente integrado a la ciudad, no así al calor. El atacante es talismán ya que sus goles implican victoria. Si la repercusión del Badajoz de la red de redes sigue su curso, la del real es exponencial, admiten todos los protagonistas de esta historia. El 'gigante' vuelve. Y tiene un gemelo virtual.