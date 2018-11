El Badajoz busca su confirmación en Jumilla José Ángel podría volver al once en Jumilla para cubrir la baja de Damián Petcoff. :: PAKOPÍ El equipo blanquinegro pretende seguir creciendo y afinando su nuevo estilo en un partido en el que no estará su guía Damián Petcoff J. P. BADAJOZ. Domingo, 25 noviembre 2018, 09:40

El Badajoz viaja a Jumilla con la intención de reafirmar su recuperación. El equipo blanquinegro sigue en proceso de crecimiento y vuelve a plantarse en tierras murcianas con el objetivo de llevarse un botín que se le escapó hace quince días en Cartagena en el descuento. Entonces los pacenses acariciaban un punto que este domingo pretenden convertir en tres para dar ese salto definitivo a la parte alta de la tabla. La transformación del conjunto pacense es más que evidente, no ya solo por las tres victorias en los últimos cuatro partidos, sino por sensaciones, puesta en escena y la implicación de todo el equipo.

El Badajoz persigue la confirmación de su nuevo estilo y como equipo rehabilitado. «Más que la victoria queremos confirmar lo que hicimos en Cartagena y contra el UCAM. Y no estoy hablando de puntos y sí de bloque y de imagen en general», exponía Mehdi Nafti en su habitual comparecencia de los viernes. La intensidad y el trabajo colectivo son las claves de este nuevo Badajoz que en Jumilla no le queda más remedio que cambiar piezas. Nafti necesita recomponer las ideas del equipo tras la baja de su jugador más creativo por sanción. Damián Petcoff se pierde su segundo partido por su expulsión por doble amarilla y obliga al técnico a buscar una solución para reemplazar a su futbolista de mayor calidad y motor del equipo. «Es un jugador importante, pero se demostró en Don Benito que los jugadores que entran quieren aportar. No es lo mismo entrar en una dinámica positiva que negativa. Es una baja importante», señalaba Nafti.

En ese sentido, al técnico blanquinegro no le asustan las tarjetas porque quiere que su equipo sea reconocible y que vaya al límite. «Yo necesito un equipo así porque antes de acabar la primera vuelta quiero que los rivales sepan con quién van a jugar esa semana. Mi intención es que nos respeten los rivales. Y eso se consigue a base de agresividad e intensidad, sin hacer tonterías por supuesto», sostenía.

Multas desorbitadas

Además Competición multó a Petcoff con 590 euros. Nafti se mostró muy crítico con lo que considera un excesivo castigo económico a futbolistas semiprofesionales en una categoría como la Segunda B. «Desde que empecé a jugar al fútbol en el Racing en el año 2000 jamás había escuchado que un jugador había sido sancionado económicamente por doble amarilla. Por algo grave sanciones del propio club siempre han existido, pero este tipo de sanciones nunca las había escuchado en mi vida. Por eso cuando mis jugadores me hablaron de este tema me quedé en blanco porque si a mí en mi época de jugador me hubieran aplicado esa sanción me faltaría dinero para comer».

En el Jumilla no estarán Leak por sanción, Ming Yang por lesión y es duda Gregori por unas molestias. La gran novedad en el once de Leonel Pontes puede ser el delantero Donovan Wilson una vez superados sus problemas físicos, además de Koyo y Ben Stevenson. Nafti se refirió al sello británico del Jumilla con sus nuevs incorporaciones y al estado del terreno de juego que se encontrará en el Uva Monastrell. «El césped está mejor que el año pasado. La plantilla ha cambiado, con una mentalidad más inglesa». Y avisó de ponr todos los sentidos durante los 90 minutos y estar concentrados desde el pitido inicial. «Es un equipo que le gusta correr si no sales enchufado en el minuto 10 ya no te levantas». El preparador franco-tunecino no descarta volver al dibujo de tres centrales con laterales de largo recorrido. «Puedo volver al sistema que utilicé en Cartagena. Me gustó mucho».