SEGUNDA B El Badajoz, con ambición al Cartagonova Francis Ferrón vio la roja ante el Don Benito y es la única baja del Badajoz. :: PAKOPÍ Nafti adelanta cambios en el once y apela a su mentalidad ganadora para lograr la tercera victoria consecutiva J. P. BADAJOZ. Domingo, 11 noviembre 2018, 10:35

El Badajoz persigue su tercera victoria consecutiva en el siempre complicado Cartagonova. Mehdi Nafti se muestra confiado en hacerlo posible, aún siendo consciente de la dificultad que impone el rival y que todavía no ha tenido tiempo de marcar su sello a una plantilla en fase de adaptación a su nuevo estilo. El técnico franco-tunecino saca su ambición y su perfil de jugador con una batería inagotable para impregnársela al vestuario. Con ese discurso ha insistido esta semana para cargarles las pilas a sus jugadores en un intento de despertar a la fiera blanquinegra.

A pesar de que el equipo se ha reencontrado con la buena senda y respira más aliviado, Mehdi Nafti tiene todavía tarea por delante. Y su principal empeño pasa por transformar una plantilla a la que ve demasiada cándida y ensamblar esos inquietantes desajustes en determinadas fases del juego. «Mentalmente me gustaría que mis jugadores se pareciesen a mí». El técnico blanquinegro apela a su carácter ganador para ser competitivos en un grupo donde al menor descuido te coloca en el precipicio. «En líneas generales son buenos chicos, demasiado buenos para mí. Me gustaría que fueran menos los primeros de la clase y tener una plantilla con más intensidad, más agresividad y más picardía. Me gustaría tener once como yo en el campo. Ellos tienen el talento que yo no he tenido, pero me gustaría que tuvieran más maldad, no sé hasta que punto esto se puede trabajar o viene de serie», explicaba el viernes.

El preparador franco-tunecino no concibe el fútbol sin otro fin que la victoria. «Hemos preparado el partido con la intención de ir a Cartagena a ganar. No creo que tenga una plantilla para especular». No le asusta la entidad del rival ni el escenario. Sobre el Cartagena avisa que su irregular arranque con tres derrotas en su campo (Granada B, UCAM y Melilla) de cinco partidos no refleja el potencial de su plantilla. «Es un equipo experto con jugadores que conocen muy bien la categoría, algunos incluso de superior. El inicio les ha costado, pero al final de temporada estarán entre los cuatro primeros casi seguro».

El Badajoz ha puesto todos sus sentidos en preparar este partido. Nafti sabe que asaltar el Cartagonova sería dar un golpe en la mesa y la reacción definitiva que necesita el equipo para mirar hacia arriba. En Cartagena, en cambio, se ha hablado más del derbi de la próxima semana frente al Murcia que de la visita pacense. Una circunstancia que mosquea al técnico del 'efesé'. «Hubiera preferido que se empezara a hablar del derbi a partir del lunes, porque este domingo tenemos un partido muy complicado contra un equipo muy bueno y que llega en buena dinámica, como es el Badajoz. Pero entiendo que la gente mire al partido de la semana que viene y le preste atención al clásico», asumía el técnico Gustavo Munúa.

Francis Ferrón es la única baja en el Badajoz por la roja directa que vio frente al Don Benito y que le ha costado un partido de sanción. Más allá de aprovechar el momento dulce de Éder en lugar del pichichi blanquinegro, Nafti anuncia más cambios en el once. Por su parte, Munúa recupera al medio Vitolo y aunque ya se han incorporado a los entrenamientos Fito Miranda y el portero Mario siguen con molestias y son duda. Las únicas ausencias son Jesús Álvaro por sanción y los lesionados Cristo y Queijeiro.