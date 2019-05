Autoanálisis del Don Benito para no repetir sus errores Ale Zambrano se lamenta tras perder un balón. :: e. domeque La derrota ante el Talavera obliga a los de Juan García a ganar a la Balona este domingo para acercar la salvación ESTRELLA DOMEQUE Martes, 7 mayo 2019, 08:07

Don Benito. El 22 de diciembre de 2018, el Don Benito despedía el año con un empate a dos ante la Real Balompédica Linense. Sumaban cinco jornadas sin ganar, con 14 puntos y en puestos de descenso. Meses después, los rojiblancos miran atrás para buscar la motivación que les lleve a culminar la gesta en su visita a la Balona.

«Nos merecemos estar donde estamos y nadie nos ha regalado nada. Nos hemos ganado la opción de depender de nosotros mismos», recordaba el entrenador del Don Benito, Juan García, tras la inesperada derrota ante el Talavera (0-1).

Con 41 puntos, los rojiblancos afrontan estos días con un margen de solo un punto por encima del descenso, pero un triunfo les acercaría de forma casi definitiva a la salvación. Por delante tienen ahora una semana en la que analizar y corregir los errores para que no se vuelvan a repetir en los dos partidos que restan. Este domingo, se repite el guion inicial, con un Don Benito que se juega la temporada y una Balona que ya ha certificado la salvación y no se juega nada. «El trabajo corresponde al equipo que se la está jugando, en este caso, nosotros», decía Juan García que cree que su equipo debe centrarse ya en el siguiente duelo.

«Pese a perder, después de todo el trabajo que hemos hecho, no podemos ahogarnos en la orilla. Seguimos fuera del descenso y tenemos que aprovechar que dependemos de nosotros mismos», insistía. Al mismo tiempo defendía el trabajo de sus jugadores ante el Talavera, aunque reconocía que no habían estado bien en la toma de decisiones y que el gol de Molinero generó una tensión que se convirtió en ansiedad. «Nos ha faltado calma y madurar el partido», proseguía.

Por suerte, el Don Benito aún tiene dos balas en la recámara, pero no le conviene ser conformista en su viaje a la Línea de la Concepción. Sobre todo, porque sería una gran complicación jugarse todo en el último partido en casa ante el Granada B, que podría llegar al Vicente Sanz la próxima semana sin la salvación matemática.

En cualquier caso, lo que no quiere Juan García es que su equipo no se venga abajo: «Si nos hemos levantado ante las dificultades que hemos tenido, ahora no nos podemos rendir. Hay que seguir y nos vamos a salvar».

Para ello, cree que es importante recuperar a los jugadores, física y mentalmente, para afrontar este penúltimo partido de la temporada. Y para ello se remonta a ese 22 de diciembre. «Antes de Navidad no imaginarías que una vuelta después estaríamos dependiendo de nosotros mismos para salvarnos», afirma volviendo la vista atrás para coger el impulso que ahora necesitan.