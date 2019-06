SEGUNDA B Un ascenso y un alivio Cristo, micrófono en mano, en el balcón del Ayuntamiento de Mérida, el domingo. :: J.M. ROMERO Después de celebrar, el Mérida tendrá ahora que resolver quién liderará el proyecto en la categoría de bronce después de que el presidente remachase ayer que dejará el cargo M. G. Martes, 4 junio 2019, 08:13

Lo próximo del Mérida será saber si su presidente, Daniel Martín, continuará o no al frente del club. Ayer, en Canal Extremadura y Onda Cero, dijo que no: «He decidido que el año que viene no continuaré como presidente de la entidad. Necesito descansar. Es un hasta luego. Ahora tengo otras prioridades en mi vida personal: quiero estar cerca de mi familia». Decisión que ya había descubierto en sus redes sociales a lo largo del presente año motivada por las críticas que había recibido de parte de la afición por el descenso y el mal arranque de temporada.

A la espera de que lo anuncie el club, el inversor madrileño Paco Puertas, hombre fuerte desde el final del curso pasado, sería el encargado de liderar el relevo. Bien tan solo como presidente, bien como dueño mayoritario del club. Para ello tendrá que comprar más del 50% del paquete accionarial de los primos Martín. Y una vez se resuelva la cabeza visible de la entidad, decidir sobre la continuidad de Rubén Andrés como director deportivo y de Santi Amaro como entrenador. Salvo sorpresa mayúscula, Rubén Andrés continuará ejerciendo su labor. Más dudas giran en torno a Santi Amaro, cuyo futuro depende tanto de lo que quiera el nuevo presidente como de las intenciones del propio Amaro.

Pero eso será lo próximo, a corto plazo. Porque lo de hoy sigue siendo saborear la resaca que dejó el sufrido ascenso del domingo. Tal vez el ascenso más sufrido de todos. Hace cuatro años, en Laredo, el equipo ganó 1-2; hace trece, aunque ascendió en el Romano frente al Roquetas, ya en la ida había ganado 1-3; en 2001 subió tras meterle en la liguilla un 3-0 al Torredonjimeno en el Romano; los ascensos a Primera fueron con victorias y con partidos por delante de colchón; y el del 89 a Segunda B fue tras ser campeón en una Liga en la que arrasó. Tal vez el que más se le asimile fue el del 91 en Pamplona a Segunda A, con el penalti de Ricardo en el tiempo de añadido. Pero es que el del domingo, tras un 0-0 durante 210 minutos de eliminatoria, se decidió en el decimoctavo penalti de la tanda. El decimoctavo.

Y a ese sufrimiento le acompañó el durísimo año que ha soportado la plantilla emeritense: tanto por el irregular inicio de Liga como por las secuelas que dejó el descenso en Vigo. Cualquier trabajador del club que se ha acercado tras el gol de Álex Jiménez a un micrófono no ha dejado pasar la ocasión de recalcarlo. «¡Qué sufrimiento de partido, lo que hemos sufrido este año. Increíble!», no deja de repetir Santi Amaro. «Me quito un peso de encima grandísimo, porque no me he olvidado aún de mi fallo ante el Coruxo. Qué año más difícil hemos tenido», se confiesa el capitán Javi Chino. «El año ha sido más duro de lo que podáis imaginar, pero había que devolver a esta gente a Segunda B», apuntaba Santi Villa. Y por eso lo celebró la gente con ese puntito de rabia y coraje sobre el césped del Romano.

Más que explotar de júbilo por un ascenso fue resoplar de alivio por alcanzar lo que estaba marcado como una obligación. «Este es un ascenso de la gente de la calle, de la que nos ha venido a ver día a día. Disfrutadlo», cerró ayer su discurso desde el balcón del Ayuntamiento el técnico, Santi Amaro, que junto a Jesús Perera ha sabido canalizar magistralmente la presión y el ruido que han imperado gran parte de la temporada.

La fiesta del ascenso concluirá hoy: a la 13.00 horas los jugadores y el cuerpo técnico se acercarán a la basílica de Santa Eulalia para la tradicional ofrenda floral a la Mártir Santa Eulalia y luego se marcharán de comida de despedida. Y a partir de ahí, le tocará al club aclarar cómo y con quién va a afrontar el regreso a Segunda B.