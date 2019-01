«El árbitro no ha medido de la misma manera» Martes, 8 enero 2019, 08:37

«No estamos contentos, primero por el resultado y también porque hoy no hemos estado en nuestra mejor versión. Ellos han salido mejor y más intensos. Quizás tras el empate no hemos sabido parar, veíamos que cada contra suya era jugada de peligro. Ya tras el segundo ha sido un querer y no poder, aunque el resultado ha sido demasiado abultado para lo que se ha visto», resumía Julio Cobos tras la derrota.

«Y ya está, no hablo más porque la voy a liar», decía justo antes de ser preguntado por la actuación arbitral: «Estoy deseando que me hagan arbitrajes de este tipo cuando juegue fuera de casa. El gol de Espín tengo que ver la falta, que no he visto por ningún lado. El 9 de ellos cada que disputaba un balón desplazaba primero a los centrales y no le ha pitado ninguna falta. Son cosas que no desequilibran el partido, pero sacas al equipo. Aunque no estoy excusando el resultado porque he visto un buen rival, pero el árbitro no ha medido de la misma manera a un equipo que a otro».

Pese a ello, reconocía que su equipo tiene que volver a su mejor versión y también hablaba del césped, que ayer causaba la lesión de Álex Romero. «Se lo ha hecho solo, es lo que tiene el terreno de juego, no está en las mejores condiciones», afirmaba, al tiempo que añadía que no parece una lesión grave.