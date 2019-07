«Aquello -el cáncer- me ha hecho mejor persona y futbolista» Miércoles, 31 julio 2019, 08:42

Carlos Portero 'Carlitos', uno de los futbolistas incorporados al Badajoz este verano desde el San Sebastián de los Reyes, es uno de esos deportistas que han superado un cáncer de testículo, bastante común además en el mundo del fútbol. Yeray, Robben, Penev, Molina..., son ejemplos mediáticos. Una enfermedad maligna que le cambió la vida en 2017 pero que ahora solo implica un mal recuerdo. La quimioterapia y la cirugía tuvieron el efecto deseado hasta recibir el alta y regresar a la práctica del deporte rey. «Cuando te pasan cosas así en la vida, lo valoras todo mucho más. Antes, no sé si por ser menos veterano o por aquello que me sucedió, me comía la cabeza por cosas que en realidad no merecen la pena. La vida es así y a veces te tocan esas cosas. Ahora lo valoro todo mucho más. El día a día..., estoy muy contento y feliz. Tengo un hijo porque aquello pasó justo cuando mi mujer estaba embarazada. Fueron momentos duros, pero ahora disfruto».

Hasta de la experiencia más negativa se pueden sacar cosas positivas, así que el bravo extremo considera que ha aprendido. «La gente suele verlo mal, pero yo creo que a mí aquello me ha hecho mejor persona, incluso mejor futbolista. Es un tema pasado y en lo que pueda ayudar a la gente que esté pasando por eso, aquí estoy para lo que haga falta», concluye.