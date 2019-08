SEGUNDA B Antonio Caballero y Pablo Vázquez, seducidos por el proyecto del Badajoz 01:06 Pablo Vázquez (izquierda), junto a Antonio Caballero. :: j. v. arnelas El conjunto blanquinegro hizo ayer oficial la rescisión del contrato de Francis Ferrón MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 10 agosto 2019, 10:34

El Badajoz es un destino apetecible. Si de algo están sirviendo las protocolarias sesiones en la sala de prensa del Nuevo Vivero es para saber de primera mano que el director de fútbol, Óscar de Paula, no ha tenido que desplegar todo su arsenal persuasivo con los nuevos fichajes porque el conjunto pacense es una opción suculenta y atractiva. Ayer tocó doblete de presentaciones por segundo día consecutivo, con Antonio Caballero y Pablo Vázquez, uno de los primeros en llegar y una de las incorporaciones más tardías, hasta el punto de ser el futbolista que fue acreedor de la última ficha sénior.

Antonio Caballero, que procede del Castellón, donde la pasada campaña disputó 34 partidos y anotó dos goles, responde al concepto de todocampista o centrocampista todoterreno. «Es un futbolista de un trabajo descomunal y una calidad alta», destaca De Paula del jiennense. Caballero afirma sentirse confortable en cualquier posición de la medular y es un futbolista al que le gusta estar en constante contacto con el balón. «En la posición de diez me cuesta más porque tengo menos dinamismo, pero me gusta ver el fútbol de cara, tener la pelota, aunque no me importa pegarme carreras para recuperarla; me encuentro más cómodo en la posición de 8». Con experiencia en la categoría de bronce ha llegado a debutar en Segunda A con el Elche, al que llegó desde el filial.

Su decisión de recalar en el conjunto pacense fue fácil, sobraban los argumentos. «No me lo pensé mucho, por la confianza que me transmitieron, los objetivos, la masa social... Todo ello hizo que me decantara».

Pablo Vázquez, que fue el siguiente en intervenir, también quiso destacar la magnitud del proyecto que se gesta en el Badajoz y que tiene vocación de continuidad tras lo conseguido la temporada pasada. «Es ambicioso y este año se ha dado una vuelta más, el club y nosotros tenemos ilusión de hacer una buena temporada». Oriundo de Gandía, ha pasado por las filas del Córdoba B, Alcorcón o Granada, que lo cedió a la Cultural Leonesa en la 2018-19. De Paula lo definió «como un central diestro que domina los dos perfiles».

Reconoce que la competencia con César Morgado, Iván Casado y el canterano Barquero es muy fuerte y que habrá «tortas para conseguir un puesto en el equipo», una circunstancia que repercute positivamente en el grupo. Para ganarse un sitio en el once «prometo trabajo, dedicación, ilusión y ganas en cada situación».

Por otra parte, el club pacense hizo ayer oficial lo que era cuestión de días, la desvinculación del delantero Francis Ferrón del Badajoz. Ayer anunciaron la rescisión del contrato del jugador algecireño, que a principios de la pretemporada solicitó a la directiva que le dejara marchar.

Amistoso en Salamanca

Los blanquinegros disputan hoy su antepenúltimo compromiso amistoso veraniego antes del comienzo del fuego real liguero el 25 de agosto ante el Cartagena. A partir de las 20.00 horas se medirán al Salamanca CFUDS en el estadio Helmántico, con la intención de seguir mejorando y resarcirse de la derrota en el Trofeo Villa de Miajadas ante el Don Benito. Tras esa cita, al Badajoz le restarán solo el enfrentamiento ante el Recreativo de Huelva en Campomayor el 14 de agosto y el duelo en Olivenza dos días después.