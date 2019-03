Casi 30 años de espera para ver al Badajoz Gonzalo Deus junto a su mujer Lorena y sus dos hijos este verano en su visita al Nuevo Vivero. :: HOY Gonzalo Deus es gallego, se hizo seguidor blanquinegro con 11 años por Pozo y el domingo verá cumplido su sueño de presenciar por primera vez en directo un partido del equipo pacense J. P. Jueves, 28 marzo 2019, 11:11

BADAJOZ. El domingo cumplirá 38 años y desde los 11 lleva esperando este momento. Gonzalo Deus es de La Coruña y su historia está impregnada de ese romanticismo que se está perdiendo en el fútbol. Este domingo se hará 1.400 kilómetros -ida y vuelta- para ver por primera vez en directo a 'su' Badajoz. Un sueño que verá cumplido 27 años después de brotar en su interior un amor platónico y casi irracional por un equipo entonces desconocido para aquel niño en un claro ejemplo de que la pasión por unos colores desafía toda lógica y traspasa fronteras.

Será su regalo de cumpleaños. Un partido especial en todos los sentidos para este socio del Deportivo y aficionado del Badajoz. Porque todo empezó precisamente con el Cartagena. Bueno, en realidad por Rafa Pozo. Fue en aquel mágico verano del 92. «Soy seguidor del Dépor desde los 5 años con mi padre y en la 91-92 subió a Primera. Desde siempre había seguido la Segunda División y con el Dépor en Primera sentía que me faltaba algo. Tenía 11 años, reviso los equipos de la temporada 92-93 en Segunda y veo que hay un equipo que es el Badajoz. Me gustó su camiseta, el nombre y sobre todo me enamoró un jugador que se llamaba Pozo, que había marcado muchos goles. Era un crack», relata Gonzalo Deus.

Hasta ese momento nunca había oído hablar del Badajoz. Tampoco tiene relación alguna con Extremadura. «Es una historia extraña y al azar», explica y añade cómo fue aflorando ese sentimiento blanquinegro. «Bajaba al bar con mi padre a ver los partidos del Badajoz en Canal Plus. Mi padre me decía que si tenía al Dépor en Primera para qué quería un equipo en Segunda. Pero siempre había seguido la Segunda con el Dépor y empecé a seguir al Badajoz en los periódicos, en la radio y en Estudio Estadio. Arrastré a mi padre y mi hermano como simpatizantes», recuerda. Gonzalo Deus apunta un detalle que hizo fundir en fuego sagrado ese vínculo para siempre. «En la 93-94 mandé una carta al club contando mi afición y tuve mucha suerte porque me enviaron una camiseta con el '9' de Pozo firmada por toda la plantilla. Eso fue el no va a más. Iba a clase con ella, me la ponía para jugar en la calle...». Ese sentimiento se lo ha transmitido a su hijo pequeño que va a cumplir 6 años. Hasta tal punto llega su afición que ha dejado huella entre su círculo más cercano. «Le llaman 'Pocito'. Este verano le compramos la camiseta del Badajoz y se la pone para entrenar con su equipo. Dice que es del Dépor, del Badajoz y de Iniesta», apunta.

Gonzalo Deus rememora aquella infancia en blanquinegro. «Todos en el cole me llamaban loco. Teníamos como referencias a Bebeto, Mauro Silva, Fran... Lo normal en un niño era ser del Madrid o del Barça y tener las camisetas de Mauro Silva, Martín Vázquez o Romario y yo con mi camiseta de Pozo. Yo quería ser del Dépor y del Badajoz». El domingo espera tener la oportunidad de conocer al ídolo de su infancia. «En verano cuando estuve allí lo intentaron, pero no fue posible. Me comunico con Pozo por las redes sociales, pero no le conozco en persona. Para mí sería espectacular conocerle y poder estrecharle la mano. Espero que pueda ser este domingo», desea.

El destino no ha querido que este aficionado gallego se encontrara con el Badajoz en estas casi tres décadas. «En el playoff con el Bergantiños no pude ir por un problema familiar y tuve que regalar la entrada», lamenta. Aunque no ha visto nunca al Badajoz en directo es abonado desde que subió a Segunda B hace dos temporadas. «Me hacía mucha ilusión ser socio del Badajoz. Me lo saqué por internet y el año pasado lo renové en las oficinas», señala. Fue el pasado mes de agosto cuando Gonzalo Deus viajó a la capital pacense y pudo conocer el Nuevo Vivero. «En cierto modo forcé a mi familia. Estábamos en la Warner y les convencí para ir a Badajoz a renovar el carné. Yo quería ver un partido de pretemporada, pero el equipo jugaba en Valverde y no pudimos ir. Me enseñaron el estadio y me atendieron muy bien», expone.

Invitado al palco

Gonzalo Deus vive estos días con la misma ilusión de aquel niño de 11 años. «El domingo es mi cumpleaños y me quería hacer un regalo especial de ir por primera vez a ver al Badajoz. De pequeño fue imposible ir y ahora aprovechando que estoy de vacaciones y es mi cumpleaños creo que es el mejor momento. Iba a ir solo, pero al final me acompaña mi mujer. Nos vamos a pegar una buena paliza en día y medio. Ella trabaja el lunes a las siete de la mañana y estaremos de vuelta sobre las cinco. Ella sí que hace más esfuerzo que yo porque además no le gusta el fútbol». Su mujer se llama Lorena y tienen dos hijos, una niña de 8 años y un niño de 5. A punto de cumplir los 27 años, este técnico de control de plagas cuenta que tiene todo preparado para el viaje de su vida. «Ya tenemos reservado el hotel y tengo mi camiseta, mis bufandas y mis pins en la maleta. El presidente me ha llamado para invitarme al palco. Quiero agradecer a Juan Pablo Chaves todo lo que ha hecho por mí. Solo me conoce de aquel día que me atendió en el estadio y siempre ha sido muy atento conmigo. Le debo mucho».

Y sobre un futuro enfrentamiento entre sus dos equipos lo tiene claro. «Ojalá, pero espero que no sea el año que viene porque sería malo para el Dépor (ríe), mejor lo dejamos para dentro de dos años en Primera. En Copa del Rey ahora que el Badajoz está ahí metido estaría bien. Pero si el Deportivo no sube sería estupendo disfrutar el año que viene de un Dépor-Badajoz en Segunda».

En Badajoz hay otro caso al revés. Un pacense aficionado del Badajoz que es también seguidor del Deportivo desde que tenía 12 años. Se trata de Luis Miguel de la Concepción García, está a punto de cumplir los 40 y el 21 de abril ha quedado con Gonzalo Deus en Riazor para ver el Dépor-Extremadura.