SEGUNDA B Amaro: «Javi Chino solo tiene que preocuparse de jugar el fútbol» El jugador del Mérida javi Chino, en las oficinas del club romano. :: @meridaad El técnico del Mérida repasa los temas de actualidad que han envuelto al club esta última semana antes de recibir al Linense M. G. Sábado, 7 septiembre 2019, 09:39

mérida. El asunto de la portería, las nuevas caras, el regreso de Gaspar, el estado de ánimo del vestuario en general y de Javi Chino en particular, los pros y los contras de los dos sistemas utilizados en las dos primeras jornadas, la leve mejoría del césped del Romano. Linense aparte, el técnico del Mérida repasó en su habitual comparecencia de los viernes los asuntos de actualidad que han envuelto al club esta última semana.

Primero explicó lo de la portería. En el último día de mercado, el Mérida logró la cesión de Curro Harillo mientras conseguía inscribir a última hora a Krsto Ljubanovic (a falta de un documento, para el que viajó a su país). «Necesitábamos acostarnos el pasado lunes con la seguridad de tener el problema resuelto. Teníamos una ficha sub-23 libre, la lesión de Javi Sánchez no sabemos exactamente para cuánto va a ser. Así que ahora tendremos dos porteros sub-23 y este domingo elegiremos a uno para que sea el titular».

Segundo: medio confirmó el regreso de Gaspar, cuatro semanas después de su lesión. «Si no hay ningún problema en el último entrenamiento, Gaspar estará mañana disponible. Aún no tiene el ritmo de competición, pero ya ha entrenado durante toda esta última semana con el grupo». Por tanto, Javi Sánchez por lesión y Javi Chino por sanción serán las dos únicas bajas para mañana.

De Javi Chino, que ha tenido detractores y defensores durante la semana en redes sociales tras su actuación el pasado domingo en El Palmar, Santi Amaro fue tajante: «Me he enterado porque me lo han dicho. No tengo redes sociales: me las quité tras el primer partido de Liga. Nos quitan mucho tiempo en el día a día y también objetividad. La verdad es que no he hablado con Javi. Él solo tiene que preocuparse de jugar al fútbol, minimizar errores y ser solvente. Para mí, junto a Mario y Álex, es un central de garantía del que tirar».

Tendrá que hacer nuevamente el técnico del Mérida dos descartes en esta convocatoria. Uno de los nuevos que podría entrar en ella es el extremo guineano Salomon Obama, ya con dos semanas se entrenamientos a sus espaldas. «Viene de otra pretemporada diferente. Tiene que adaptarse a nosotros. La pretemporada está para preparar lo que queremos ser. y el día a día de ahora nos lleva más a mirar los partidos. Por eso, lo único malo es que no ha trabajado tanto tiempo con nosotros y aún no está adaptado a nuestro modelo de juego. Pero Obama tiene que ir entrando en lo que queremos. Es rápido, dinámico, bueno en el uno contra uno. por lo que lo veo más jugador de banda. Creo que es mejor jugando con espacios, a la hora de tirar transiciones, que no contra equipos que defienden en bloque bajo».