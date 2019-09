La alegre espera de Héber Pena Héber Pena celebra el gol felicitado por Álex Corredera. :: ARNELAS El jugador gallego del Badajoz se estrenó como goleador con una dedicatoria muy especial para «mi mujer que está a puntito de caramelo» J. P. Miércoles, 18 septiembre 2019, 09:35

BADAJOZ. Tenía ganas de estrenarse Héber Pena como goleador blanquinegro y lo celebró con ganas. Recogió rápidamente el balón de la red y se lo metió debajo de la camiseta. La dedicatoria estaba clara. Ahora la espera es otra, más deseada y que aguarda con mayor ilusión. «Se lo dediqué a mi mujer que está a puntito de caramelo, a ver si viene la pequeña ya y podemos disfrutar de ella», señaló el protagonista de la victoria del Badajoz ante el Algeciras.

Para la próxima celebración, quizás la cambie por el gesto del biberón. Héber Pena Picos (Ferrol, 1990) encontró el camino del gol en la cuarta jornada. «He tenido la suerte de poder meterlo, otras veces van fuera. Ahora a disfrutar del gol que para mí era importante».

El extremo gallego remató una segunda parte brillante con una asistencia a Gorka Santamaría para adelantar a los suyos y un gol que supuso el 2-0. Aunque Héber se exige más y a pesar de ser decisivo en la victoria del Badajoz se mostraba autocrítico con su actuación. «Tampoco para enmarcar. Es cierto que he dado una asistencia y un gol, pero creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. A nivel personal no he estado del todo bien, sí determinante, pero bueno, contento de poder aportar mi granito de arena y esperemos seguir en esta línea».

El jugador blanquinegro destacó la capacidad de reacción de su equipo para llevarse el partido y se centra en mantener la misma línea de trabajo para prolongar la racha de victorias en una plaza difícil como es Córdoba. «Lo importante es que conseguimos los tres puntos, cambiamos la imagen de la primera parte en la segunda. Contentos por haber ganado, por conseguir tres puntos otra vez y ahora afrontar una nueva semana con la máxima ilusión de ir al Arcángel a ganar».

Cuestionado por la charla técnica, Héber Pena no se refirió tanto a regañina de Nafti en el descanso. «Simplemente hemos corregido cosas que estábamos haciendo mal y que durante la primera no fuimos capaces de corregirlas entre nosotros dentro del campo. El equipo quería los tres puntos, cambiamos un poquito el ritmo y creo que se ha notado».