La liga regular toca a su fin

MIGUEL CAMACHO NAVALMORAL. Sábado, 6 de mayo 2023, 09:55

Con todo decidido, pero con posiciones por definir, llega hoy a su fin la liga regular en el grupo IV de Segunda B con participación extremeña. El Cáceres Universidad tiene seguro seguir jugando por haberse clasificado para disputar la promoción de ascenso, aunque no sabe si como tercero o segundo. El Grupo López Bolaños dará carpetazo a otra temporada para recordar ya que lo hará sin sobresaltos, con la permanencia en el bolsillo desde hace varias jornadas en la zona media alta de la tabla. Por su parte, Jerez Futsal y Bambatam Rena dirán adiós a la categoría tras haber consumado sus descensos antes de llegar a esta última cita. Extremadura pierde dos plazas de Segunda B en un mismo año, aunque una de ellas se compensará con el ascenso de uno de los cuatro equipos de Tercera que afrontarán 'su' playoff los cuatro próximos fines de semana. También puede ocurrir que la región se quede sin otro conjunto en la categoría, pero esta vez sería por la fortuna de haber logrado el Cáceres el ascenso a Segunda.

El equipo universitario juega en Madrid, en la pista del Dehesa Villalba, para intentar ganar y que no lo haga el Albacete, que le supera por un punto. Si ocurriera eso, el Cáceres acabaría como segundo y conseguiría el factor cancha a su favor en la primera eliminatoria a ida y vuelta precisamente ante el cuadro albaceteño. Los manchegos están obligados a vencer en su duelo con el Tres Cantos, que ocupan el quinto puesto y quieren auparse al cuarto, que ostenta con un punto más también el Ciudad de Móstoles, rival del Jerez. Todos estos encuentros, como los demás con algo en juego, comenzarán en horario unificado a las cuatro de la tarde.

Los templarios pueden ser jueces y dictar sentencia a uno de los equipos que este año ha peleado por el ascenso desde siempre. La intención de los jerezanos es despedirse de una campaña aciaga con buenas sensaciones ante su público y qué mejor manera que con un triunfo, aun a sabiendas de que será complicado.

Así quiere hacerlo igualmente el GL Bolaños en su visita a Alcorcón. Este partido es intrascendente, aunque se juega también a las 16.00 horas, pero los fontaneses, si logran la victoria en casa de uno de los descendidos, se asegurarían una más que meritoria sexta plaza. De todas formas, finalicen sextos o novenos el éxito es el mismo.

Por último, el Rena jugará en Cobisa (18.30) para tratar de no recibir la vigésima derrota consecutiva. Los resultados no han acompañado a los reneros, colistas siempre, pero la experiencia de haber jugado en la categoría y de plantar cara a rivales poderosos no se lo quitará nada ni nadie.