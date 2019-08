Jornada 1 Zidane: «Voy a contar con todos los que están aquí» Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa previa al Celta-Real Madrid. / Juan Carlos Hidalgo (EFE) El técnico del Real Madrid cierra filas en torno a su plantilla a un día del estreno liguero y abre las puertas de la continuidad de futbolistas como James o Bale JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Viernes, 16 agosto 2019, 13:38

Zinedine Zidane volvió a cerrar filas en torno a su plantilla a un día de comenzar la temporada con el debut liguero del Real Madrid frente al Celta en Balaídos. «Estoy contento con mis jugadores y centrado únicamente en el partido de mañana, al igual que mis jugadores. Queremos competir y hacer un buen partido. Yo tengo a los mejores jugadores y siempre voy a defender eso», respondió con contundencia a las preguntas sobre las posibles llegadas de futbolistas como Neymar o Paul Pogba.

«Esta es la plantilla que tenemos. Es cierto que hasta el 2 de septiembre todo puede suceder para todos los equipos pero estos son los jugadores con los que vamos a comenzar la competición», insistió en su mensaje.

De hecho, el técnico francés abrió de par en par las puertas de la continuidad de futbolistas como James Rodríguez o Gareth Bale, con pie y medio fuera del Madrid a lo largo de la pretemporada. «Sí, está en forma y yo estoy contento de tenerlo en la plantilla. Voy a contar con todos los que están aquí», señaló sobre la situación de James. «Yo me conformo con lo que tengo, lo hemos hablado con la persona que corresponde y es lo que tenemos. Contamos con los jugadores que están y vamos a pensar en el partido de mañana. Parecía que Bale se iba pero ahora va a estar aquí y será un jugador más», dijo por su parte sobre el galés.

A Zidane se le nota con ganas de dejar atrás una pretemporada que no ha sido fácil ni en cuanto a resultados ni en cuanto a sensaciones. «Queremos que empiece la temporada y ya estamos en ello. Hoy ha sido el último entrenamiento y ya estamos pensando en el partido de mañana. Contentos por empezar», explicó en relación a la situación de su equipo previa al debut liguero en Vigo, que afronta con «optimismo total».

«Queremos ilusionar a nuestra afición y jugar bien al fútbol. Es algo que se va a ir haciendo poco a poco, empezando por el partido de mañana», añadió. Para ello, es previsible que como ya ocurriera a lo largo del verano, Zidane apueste por un cambio de esquema táctico a su tradicional 4-3-3. «Soy entrenador y es normal que opte por otros dibujos para contrarrestrar el rival», señaló sobre esta cuestión.

«Los resultados no nos acompañaron en los partidos amistosos pero lo que nos importa a nosotros es la competición. No pienso en el pasado, tanto en lo positivo como en lo negativo. Lo que pasó ya pasó», insistió respecto a la idea de olvidar la pretemporada y afrontar con ilusión el inicio de la competición oficial.

Críticas del entorno

«Mi objetivo es jugar bien y ganar, pero esto último es la consecuencia de lo que haces en el campo. Lo primero es competir, sabemos el equipo que tenemos y lo que queremos y hay que estar listos para mañana. En el Madrid cuando hay resultados que no quiere la gente siempre va a haber discusión pero yo le digo a la gente es que esto acaba de empezar», dijo, cuestionado sobre las críticas del entorno pero a no haber comenzado aún la temporada.

«Si hubiese pensando en mi situación personal antes de volver quizás no lo hubiera hecho. No pienso en las críticas que recibo, forma parte de la vida del deporte y de un entrenador. Sé cuáles son mis objetivos y qué es lo que quiero plasmar sobre el campo. Lo más importante es estar preparado en el día a día porque en el fútbol lo que uno ha ganado o perdido en el pasado ya no vale», zanjó sobre las opiniones negativas acerca de su labor y sobre la jerarquía de sus éxitos desde el banquillo blanco.

El entrenador blanco volvió a mostrar su especial interés por la Liga, una competición que en los últimos años el Madrid ha dejado de lado ante el brillo de la Champions. «El día a día es lo importante. Luego todas las competiciones tienen su importancia», opinó sobre los grandes objetivos de la campaña que comienza.

Por último, también se refirió a la duda sobre si finalmente podrá contar o no con Dani Carvajal, cuyo concurso en Balaídos depende del indulto decretado por la Federación a los jugadores que arrastraban sanciones del pasado curso y que debe ratificar el Consejo Superior de Deportes. «Son cosas que yo no controlo. Es un poco difícil aceptar eso pero lo que nosotros vamos a hacer es adaptarnos a lo que ocurra. Tenemos ahora el entrenamiento y vamos a esperar hasta el último momento. No me parece normal pero es así», señaló el francés, que mostró su preferencia por la continuidad del japonés Takefusa Kubo en el club, a las órdenes de Raúl González en el Castilla.