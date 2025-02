Xavi: «Lo de Ansu Fati no es un tema mental, es precaución»

COLPISA MADRID Viernes, 16 de septiembre 2022, 13:43 | Actualizado 15:55h. Comenta Compartir

La situación de Ansu Fati protagonizó buena parte de la rueda de prensa que ofreció Xavi Hernández un día antes de que el Barça se mida al Elche en el Camp Nou. Después de que Luis Enrique dejase a la perla azulgrana fuera de la lista de la selección española para los dos últimos compromisos de la Liga de Naciones, el preparador egarense trató de arrojar algo de luz sobre el estado de atacante. «Está bien. Estamos haciendo un plan con mucha precaución. Estas sensaciones que tenía está costando un poco, pero vamos bien. En San Sebastián marcó diferencias e irá entrando. Ha de ser un futbolista importante para nosotros. Hay que subir el ritmo, pero poco a poco. Es una situación difícil de gestionar porque lleva mucho tiempo sin jugar y el ritmo y la intensidad requiere tiempo pero también prudencia y precaución», señaló el preparador del Barça. «En el Barcelona he decidido que es un tema de precaución y prudencia. El año pasado igual fuimos muy rápidos y recayó, pero irá entrando. A mí me gusta y me motiva que está en el once. No es un tema mental», incidió el de Tarrasa.

Xavi apuntó que mantiene un diálogo fluido con Ansu Fati y que el canterano comprende los tiempos que maneja el técnico. «Lo lleva bien. Hablé con él hace siete u ocho días. Le dije en qué punto estábamos y le hice hablar a él. Tengo reuniones periódicas con los jugadores. Estamos muy cerca de todos, pero en especial de Ansu porque es un caso especial. La lesión olvidada, está al cien por cien y depende de cómo lo veamos nosotros y la competencia que tiene», explicó.

Xavi afronta el duelo con el Elche con la guardia alta. «Esperamos un rival parecido al Cádiz. Nos complicó la temporada pasada con el mismo entrenador. Tiene urgencias, está abajo en la tabla, es muy físico... No sabemos el sistema porque es muy versátil. Tiene puntas muy fuertes, laterales que se incorporan... El año pasado nos complicó. Son tres puntos vitales, jugamos en casa y después de perder en Múnich queremos tener las mismas sensaciones, pero con victoria», comentó el míster del Barça.

Los azulgranas retoman la Liga después de sufrir el martes su primera derrota de la temporada ante el Bayern en la Liga de Campeones. Un tropiezo que dolió en Can Barça, pero que no altera la hoja de ruta de Xavi. «Sigo igual, porque cuando ves el partido que hacemos, hay que ganarlo. Es una pena. Lo que hicimos fue para lograr los tres puntos. Nos faltó la efectividad y competir mejor. Son detalles, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que aprender, pero la sensación es muy buena. El cabreo es importante pero el fútbol sigue. Las victorias y las derrotas duran 24 horas», desgranó.

Los bailes de Vinicius

Celebró la renovación de Gavi, que seguirá vistiendo de azulgrana hasta 2026, tras meses de negociaciones entre el club y su representante, el exfutbolista culé Iván de la Peña. «Es una gran noticia, la más importante de toda la semana. Jugador de presente, futuro. Es líder, pese a su edad. Tiene carácter, pasión. Es una corazón con piernas. Tiene intensidad, es capaz de jugar como quieras, en diferentes posiciones. Ha madurado, entiende muy bien el tiempo, juega más fluido», dijo sobre el sevillano.

Por último, no quiso entrar al trapo sobre la controversia generada en los últimos días por la forma en que Vinicius festeja sus goles. «Cada uno celebra las cosas como quiere. Cuando marcas, estás eufórico y a cada uno le sale como le sale. A mí me salía celebrarlo con los compañeros porque entiendo el fútbol como trabajo de equipo. Que cada uno lo celebre como quiera, pero sin faltar al respeto», atajó.