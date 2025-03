Xavi sigue en la cuerda floja

Daniel Panero Lunes, 20 de mayo 2024, 17:35 Comenta Compartir

Horas de incertidumbre en el Barcelona. El triunfo de este domingo contra el Rayo Vallecano en el Lluis Companys sirvió para asegurar la segunda plaza en Liga y también para calmar un poco las aguas, demasiado revueltas tras las declaraciones de Xavi y el cabreo morrocotudo de Joan Laporta. El máximo dirigente culé sigue pensando que lo mejor para el equipo de cara a la próxima temporada es un cambio de rumbo en el banquillo, pero esperará hasta que termine el último partido del presente curso a modo para tomar una decisión definitiva.

«El mensaje es el mismo. Si tuviera alguna noticia que dar, os la daría, como siempre. Si no nos vemos ahora, será mañana, pasado o al otro día. Tengo permanente contacto con ellos. El presidente me dio el otro día la enhorabuena por la victoria contra el Almería», afirmó este domingo Xavi al ser preguntado por esa decisión que tiene a todo el barcelonismo en vilo. Y es que del cabreo de Laporta y el posible despido de Xavi se ha pasado a una situación de desasosiego que atraviesa todos los niveles, desde el más alto hasta el más bajo del club.

Este domingo, contra el Rayo, Montjuic se mojó y apoyó al entrenador. «Xavi, Xavi, Xavi...» o «Xavi sí, Laporta no» fueron algunos de los cánticos que se pudieron escuchar, algo que no gustó al todavía entrenador azulgrana. «No me gusta, no busco esto. Siempre busco la unión, consenso, hacer equipo, así que no me gusta cuando apuntan a alguien. No es agradable. Quiero que todo el mundo esté contento. Corean mi nombre y siento la estima, pero no me han gustado los cánticos», afirmó Xavi, que volvió a repetir aquello de que le han transmitido «calma y tranquilidad».

Esa tranquilidad choca con el desconcierto en el que vive la plantilla. Xavi habló con los jugadores la semana pasada para transmitir que no había noticias y Deco ya se ha puesto en contacto con algunos representantes de futbolistas para mostrarles que el club tiene un gran proyecto para el futuro independientemente de cual sea la decisión final en el banquillo. Esa elección se hará efectiva la próxima semana. Laporta, que sigue fiel a su idea, quiere una semana de reflexión antes de tomar una decisión y no hablará con Xavi sobre este asunto hasta el próximo 27 de mayo, día en el que, sí nada cambia, se verán las caras.

Un alivio para todos

El Barça respiró aliviado con el triunfo de este domingo contra el Rayo. Los tres puntos permiten a los culés asegurar la segunda plaza y un billete para la Supercopa de España, algo básico para la entidad. Lo era para el club, y también para Xavi, que necesitaba amarrar este objetivo independientemente de la situación que atraviesa en torno a su continuidad. La victoria le permite coger aire en mitad de la crisis, pero también reforzar su gestión en caso de que Laporta opte por cambiar de opinión y decida continuar con el proyecto. Todo puede pasar en un club que se ha acostumbrado a los giros de guion y, mientras tanto, la incertidumbre no para de crecer.