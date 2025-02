Xavi: «Te hacen sentir que no vales a diario»

D. Panero Madrid Martes, 30 de enero 2024, 13:47 | Actualizado 15:31h. Comenta Compartir

Xavi Hernández se siente maltratado por el entorno del Barça. Así lo señaló al explicar los motivos por los que tomó la decisión de dejar su cargo a final de temporada durante la previa del partido de Liga que medirá a los azulgranas con Osasuna este miércoles, aplazado en su día por la disputa de la Supercopa de España. «Te hacen sentir que no vales a diario. Le ha pasado a todos los entrenadores. Hablando con Pep me lo dijo, Valverde también. A Luis Enrique lo vi sufrir. Creo que tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo. No se disfruta y parece que te juegas la vida en cada momento. Eso no pasa en ningún club. Por eso digo que es cruel», apuntó el egarense.

«Es un tema mental y futbolístico. Los fallos hacen que el equipo sea más débil y los jugadores bajen el nivel. El nivel futbolístico baja por el nivel mental. Por eso el anuncio de mi marcha. Además, creo que no se valora suficientemente nuestro trabajo. Ya lo tenía decidido hace tiempo, desde el inicio de temporada», abundó el de Tarrasa en una rueda de prensa en la que incidió en las críticas recibidas como razón de una decisión que aboca al Barça a una situación muy complicada para lo que resta de curso. «Sabemos la situación, pero creo que no se ha valorado lo suficiente. Y eso genera un desgaste. Es mi sensación, no que no aguantemos la presión, todo lo contrario. Tengo la sensación de que no se valorará el trabajo que se está haciendo», incidió.

Xavi rechazó que existan diferencias con Joan Laporta y, por el contrario, se mostró «agradecido por la oportunidad» que le dio de entrenar al club de sus amores. Pero cargó contra el ambiente hostil en el que ha tenido que desempeñar sus funciones. «El otro día me dijo que fuéramos fuertes, pero no es un tema de fortaleza. La sensación no es de que no me hayan valorado dentro, sino que no se valora todo lo que hacemos en la situación que estamos. Eso genera un desgaste«, remarcó. «Esta temporada, lo que nos ha fallado son los resultados, aunque aún podemos hacerla buena. Es difícil pero aún tenemos dos títulos en juego. La Champions nos hace mucha ilusión, pero mi sensación es que, hagas lo que hagas, no se valorará y ese desgaste no compensa. Por eso tomé la decisión», se explayó.

«Cuando digo que estamos en construcción, me matáis»

«Cuando digo que estamos en construcción, me matáis. Yo también cuento relato. Cuando digo que no tenemos el Barça de 2010, también hay críticas. Tengo la sensación de que, haga lo que haga y diga lo que diga, no es suficiente. Tengo la sensación de que no me van a comprar nada. Ni ganando la Liga a 14 puntos del Madrid, ni la Supercopa, ni los jóvenes, ni siendo un hombre de club... por eso, mi decisión. Es un tema de entorno, de club, de exigencia y de mi persona. Tengo la sensación de que me debo marchar«, argumentó el egarense en otro momento de su comparecencia ante los medios de comunicación.

Xavi se declaró «emocionado» por la respuesta «espectacular» de sus futbolistas una vez comunicada la decisión de dejar el Barça a final de temporada y prometió que se van a «dejar la piel» en lo que resta de curso. «Después de mi anuncio de dejar el Barça al final de temporada, creo que es un momento para la unidad. Es un momento de unidad, no se acaba la temporada. Hay que competir y, mañana, tenemos un rival que es una roca defensivamente, que tiene un fútbol directo. Arrasate trabaja muy bien. Costará, pero el mensaje es de unidad para acabar la temporada de la mejor manera posible», reiteró en una rueda de prensa en la que volvió a insistir en que el Barça «necesita una reacción y necesita ilusión».

«Deco y el presidente deben continuar, el proyecto continuará. Tanto los jugadores, como la afición, como vosotros (la prensa) lo necesitáis», señaló un entrenador que recordó que es «un hombre de club» y que lo será «hasta el final», por lo que no descarta volver algún día. «Creo que ahora el Barça no me necesita. Pero no lo descarto, en absoluto«, cerró.