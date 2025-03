Xavi: «Si esto es el producto Liga, es una vergüenza absoluta»

Colpisa Lunes, 14 de agosto 2023, 00:35 Comenta Compartir

Xavi Hernández, técnico del Barça, se mostró muy crítico con el arbitraje de Soto Grado nada más acabar el partido polémico del empate culé en Getafe. Aseguró que al árbitro se le había ido el partido de las manos, que ya no le gustó cómo fue una reunión con los jefes del estamento de colegiados y que si este es el nivel arbitral de la Liga no se vende bien el producto.

«Si este partido es el producto Liga, es una vergüenza absoluta. Entiendo que la gente no vea el fútbol», aseguró. Y añadió: «La mano pitada a Gavi antes del penalti a Araujo es inventada. Dijeron en una reunión que iban a pitar las manos muy claras y la de Gavi no lo era y la han pitado. Dijeron que iban a ir menos al VAR y no lo entiendo, si el Barça está para ayudar. No me gustó esa reunión».

Xavi explicó cómo fue su expulsión: «Le he dicho al árbitro que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros no y por eso me ha expulsado. Tuvimos una reunión con los árbitros y el primer cambio es que iban a entender más a los entrenadores, la tensión que vivimos en el campo, pero no es lo que ha sucedido, a mi no me han entendido».

Xavi considera que «al árbitro se le fue el partido de las manos. Están permitiendo demasiado, si vendemos el producto Liga y nos encontramos con esto, no es normal». «Es un cúmulo de cosas, permiten demasiado a los rivales y a nosotros sí nos pitan las faltas», agregó.

Del partido, poco análisis. «Lo importante es lo que ha pasado; en la primera parte no hemos estado bien, lo hemos intentado de todas maneras ante un rival rocoso defensivamente. Nos llevamos un punto insuficiente, porque no hemos aprovechado las ocasiones. En la segunda hemos hecho un gran fútbol. No me gusta lo que está pasando».

También lamentó el tiempo añadido, que superó los 20 minutos entre los dos períodos. «Es otra vergüenza y lo he dicho muchas veces. Hay que aplicar el tiempo efectivo». En la misma línea se mostró Frenkie de Jong.