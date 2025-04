Sergi Barjuan, hasta la llegada de Xavi

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 28 de octubre 2021, 13:33 | Actualizado 18:20h. Comenta Compartir

Tiempos de crisis en el Barça y horas frenéticas y convulsas tras la derrota en Vallecas, la destitución con nocturnidad y alevosía de Ronald Koeman y las negociaciones para ultimar los flecos con el elegido Xavi Hernández. El acuerdo con el entrenador egarense ya está prácticamente cerrado, pero toca negociar con los dueños del Al-Sadd de Catar para conseguir que le liberen cuanto antes.

Hasta que aterrice el deseado Xavi, Sergi Barjuan ya es el nuevo entrenador del Barça con carácter interino. La entidad emitió un comunicado este jueves en el que informa del nombramiento del exdefensa internacional, que hasta ahora entrenaba al Barça B, pese a que las informaciones previas hacían pensar que sería Albert Capellas, director del fútbol base, el que ocupara el puesto de Koeman de forma provisional. Sergi dirigirá esta tarde su primer entrenamiento y el viernes será presentado a los medios en un acto junto al presidente Joan Laporta. Se sentará en el banquillo azulgrana en el choque del próximo sábado ante el Alavés, en el Camp Nou.

El objetivo del presidente Joan Laporta es que Xavi pudiera conducir al Barça ya en Kiev, donde el próximo martes los culés afrontan una final en la que solo les sirve ganar para seguir agarrados a un salvavidas en la Champions. pero tiempo apremia. Después de caer ante el Bayern y el Benfica en los dos primeros duelos de la Champions, no clasificarse para octavos de final de la máxima competición continental supondría un enorme golpe deportivo, pero también el remate económico para una entidad que se haya en una situación económica más que delicada.

Xavi también desea llegar a tiempo a ese partido ante el Dinamo, confiando en convertirse en un revulsivo que cambie la cara del conjunto azulgrana y, sobre todo, anime a unos jugadores sin confianza y sin autoestima y a una hinchada deprimida. Pero existen muchas dificultades porque el preparador de Tarrasa se encuentra en plena lucha por el título de la liga en Catar y debería afrontar dos partidos importantes en los próximos días con el Al-Sadd.

El primero, el próximo sábado ante el Al-Ahli, y el siguiente es más trascendente, ya que se mide al Lekhwiya, segundo clasificado y principal rival en la batalla por el campeonato. Esa cita cumbre en Catar está programado para el miércoles 3 de noviembre, el día después del Dinamo de Kiev-Barça, lo que dificulta las negociaciones. La cláusula liberatoria de un millón de euros que tiene Xavi, sería un problema menor.

Parón de selecciones

El vicepresidente deportivo Rafa Yuste y el director de fútbol Mateu Alemany, los dos hombres fuertes de Joan Laporta, viajarán en las próximas horas a Doha para rematar el acuerdo con Xavi Hernández, liberarle del compromiso con su actual club y poder anunciar su contratación lo antes posible para tratar de calmar las turbulentas aguas que anegan el Camp Nou.

Si no puede estar en Kiev porque su actual club le retiene, el catalán ya se haría cargo del Barça en el próximo parón de selecciones. El Barça jugará el 6 de noviembre en Balaídos el partido correspondiente a la 13ª jornada de Liga y no volverá a disputar un encuentro hasta el derbi ante el Espanyol del 20 de ese mismo mes en el Camp Nou, un buen día para un debut tan esperado. Dos semanas con tiempo para que Xavi pueda trabajar con los no internacionales, conocer 'in situ' el nivel de sus futbolistas e impartir su doctrina entre la plantilla.

Mientras, hasta que se concrete la llegada de Xavi, la cúpula directiva del Barça tuvo que decidir quién era el interino del banquillo. En otros tiempos esa figura estaba personificada en Carles Rexach o Toño de la Cruz, pero que ahora no existe en el club. El Barça trabajó con dos nombres sobre la mesa. Los dos candidatos eran Sergi Barjuan, que entrena al filial azulgrana y al final resultó el elegido, y Albert Capellas, que regresó este verano al club para dirigir el fútbol base después de varias aventuras europeas.