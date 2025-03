Xavi: «Nos va la Liga en este partido»

Daniel Panero Sábado, 22 de abril 2023, 14:51 Comenta Compartir

«Llevamos sin ganar dos partidos en Liga, pero estamos extramotivados. Nos va la Liga en este partido. Tenemos que decir 'estamos aquí' y demostrar nuestra identidad porque Llevamos dos o tres partidos sin estar al nivel que queremos», afirmó Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Atlético de Madrid. El técnico de Tarrasa reconoció el bajón de su equipo y se conjura para a partir de este domingo «volver a ser reconocibles».

Tendrá que hacerlo frente a un Atlético de Madrid que llega lanzado. Los del Cholo han enlazado trece partidos consecutivos sin perder, han conseguido acabar con las dudas de la primera vuelta y hasta despertar los halagos de Xavi. «Posiblemente sea el equipo más en forma de la categoría por resultados, pero también por juego. Están jugando muy bien al fútbol. El Cholo está haciendo una labor extraordinaria y no era fácil tras la eliminación de Europa. Será muy complicado, pero el partido de la primera vuelta nos puede servir de referencia», afirmó el egarense al ser preguntado por el momento de los rojiblancos.

El partido de este domingo es también una oportunidad para que el Barça resuelva los problemas horarios que tuvo en el partido ante el Getafe la semana pasada. De nuevo los culés jugarán a las 16:15 y con sol, un ambiente 'adverso' al que tendrán que enfrentarse de nuevo lo de Xavi. «A mí se me critica por todo, pero no me molesta. Por más memes que me hagan, el sol me molesta y el campo seco no nos beneficia. La pregunta es para Quique ¿por qué no regó el campo? ¿por qué estaba el campo más alto de lo habitual? No voy a parar hasta que haya una norma por la superficie, en todos los deportes la hay», añadió.

Por último, Xavi habló sobre una lista de convocados en la que destaca la presencia de Lamine Yamal, de apenas 15 años, y el regreso de Pedri y Frenkie de Jong. «Tiene personalidad, talento, uno contra uno y es fuerte. Es un jugador que puede marcar una etapa importante en el club», dijo del canterano, mientras que de los segundos aseguró que «son futbolistas que dan identidad y que pueden cambiar la cara de un equipo».