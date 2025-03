Hansi Flick ya es entrenador del Barça: «Podemos conseguir muchas cosas juntos»

Daniel Panero Miércoles, 29 de mayo 2024, 13:38 | Actualizado 18:34h. Comenta Compartir

Cinco días después de hacerse oficial el despido de Xavi Hernández, Hansi Flick se convirtió este miércoles en nuevo entrenador del Barcelona. Así lo anunció el club azulgrana a través de un comunicado en el que se detalló que el técnico alemán, de 59 años, ha firmado un contrato por dos temporadas. Con la contratación del exentrenador del Bayern de Múnich y exseleccionador germano el Barça pone fin a un culebrón que se inició en el mes de enero, cuando Xavi anunció que dejaría el cargo a final de curso. El Barcelona se centrará ahora en una planificación deportiva que había quedado aparcada a la espera de que llegara el director de orquesta del equipo.

«Culers, es nuestro momento. ¡Força Barça!», declaró ilusionado Hansi Flick en sus primeras palabras como técnico culé. Flick se ha comprometido hasta el año 2026 y llega al club catalán con el objetivo de reanimar al Barça y competir contra los mejores clubes del continente, tal y como hizo con el Bayern, con el que conquistó el sextete entre las temporadas 2019-2020 y 2020-2021. «Me gustaría dar las gracias a todos los implicados. Es un gran honor y también un sueño para mí firmar con el Barcelona y trabajar para este gran club. Tengo muchas ganas de empezar. Gané algunos títulos con el Bayern y me gustaría seguir ese mismo camino con el Barcelona. Podemos conseguir muchas cosas juntos y eso es lo más importante», afirmó el sustituto de Xavi.

En el acto de la firma junto al presidente del Barcelona, Joan Laporta, se pudo ver a ambos radiantes. Para el máximo dirigente azulgrana, la llegada de Flick es un reto cumplido. No en vano, desde que Xavi anunciara en enero que no iba a continuar, para Laporta siempre hubo una primera opción, que fue la del entrenador alemán. Así se lo hizo saber a Flick, que supo de primera mano la postura del club y decidió esperar a un equipo cuyo estilo de juego le va como anillo al dedo. «Desde que llegué he comprobado que todo el mundo quiere a este club y que hacen todo lo posible para tener éxito. La filosofía que tiene el Barça encaja perfectamente con la mía: posesión de balón y fútbol ofensivo. Son los aspectos que me gustan», aseguró Flick.

Para llevar a cabo esa filosofía, el técnico germano deberá adentrarse en una plantilla que ha vivido meses convulsos. De la anunciada salida de Xavi se pasó a la continuidad del mismo y solo un mes después al adiós del entrenador catalán y al fin del proyecto. Ahora queda el legado, un grupo de futbolistas a los que Flick deberá exprimir para competir con los equipos más poderosos, algo que no le preocupa. «El Barcelona tiene una de las mejores canteras del mundo. En el primer equipo hay una buena mezcla de jugadores con experiencia y de jóvenes con talento. Creo que debemos trabajar para que puedan mejorar, es nuestro trabajo junto con Deco y el presidente Laporta. Para mí es muy importante el trabajo en equipo», subrayó.

Xavi perdona dinero

El primer desafío de Flick será implantar en la plantilla culé la mentalidad ganadora que él ya supo inculcar en el Bayern. Allí alcanzó la fama mundial con un sextete que sirvió para resucitar a un club alicaído tras la marcha de Nico Kovac y que necesitaba volver a sentirse importante más allá de la frontera germana. Ese objetivo guarda cierta similitud con la situación de un Barça al que le urge como el comer estabilidad y un gurú al que seguir para salir del bache. Flick es un técnico que siempre va hacia delante, que busca la presión en campo contrario, la posesión de la pelota y la portería rival.

Para que Flick llegase, primero debía salir Xavi. Eso llevó al Barcelona a ocultar al alemán desde el martes en la Ciudad Condal a la espera de que se resolviera la resolución de contrato del entrenador de Tarrasa, algo que finalmente se acordó este miércoles. Xavi abandona el club culé después de perdonar el año de contrato que le quedaba, cerca de 15 millones de euros brutos. Apenas cobrará los 2,5 millones de euros que adelantó de su dinero para poder desvincularse del Al-Sadd catarí y los cinco millones que irán destinados a su cuerpo técnico.

«El club expresa públicamente su agradecimiento a Xavi y al resto de su staff técnico por su compromiso, dedicación y generosidad y por las facilidades dadas para desvincularse contractualmente. Del mismo modo, le desea mucha suerte y logros en el futuro tanto a nivel personal como profesional», afirmó la entidad azulgrana en el comunicado que servió para poner punto final a su etapa como técnico azulgrana.