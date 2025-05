Xavi: «Me voy a dejar la vida para que esto funcione»

daniel panero Viernes, 19 de noviembre 2021, 16:52 | Actualizado 17:44h. Comenta Compartir

En su primer conferencia de prensa previa a un partido, el de su debut en el banquillo del Barcelona contra el Espanyol, Xavi Hernández quiso liberar de presión a sus jugadores e insistió en revertir la complicada situación del equipo azulgrana no solo son su estilo de juego, sino también con sus métodos de trabajo. «No tengo que ser un sargento. Es un tema de orden, no de disciplina», dijo el técnico catalán, para quien «el resultado es consecuencia del buen juego» y ve a sus jugadores «muy motivados» para comenzar una nueva etapa.

«Nuestra vía para el resultado es jugar bien. Intentaremos jugar bien, crear ocasiones, no especular, presionar alto y jugar en campo contrario. No podemos fallar. Tenemos urgencias en la clasificación, ya que estamos novenos, y no es la posición que merece el Barcelona», reconoció Xavi, que aseguró que «puede haber alguna sorpresa» en el once en su estreno en el banquillo culé, aunque no podrá contar con los lesionados Ansu Fati y Osumane Dembélé. Sin embargo, recupera a varios jugadores importantes, entre ellos, Gerard Piqué.

En todo caso, aseguró que los jugadores no tienen por qué verse agobiados por la actual situación deportiva que atraviesa el equipo. «La presión ahora es para mí y para el 'staff''. Yo lo voy a dar todo. No es un tema profesional, sino sentimental, porque yo soy del Barça. Me voy a dejar la vida para que esto funcione», proclamó quien estima que para obtener resultados «el camino es la mentalidad, el esfuerzo y el sacrificio, porque a partir de ahí el talento saldrá».

Respecto a su primera alineación, admitió que aún no la tiene decidida, pero que tendrá que recurrir «a gente joven». «Les he dicho a los jugadores que tranquilos, que confío en ellos», añadió quien reclamó el apoyo del Camp Nou para su debut. »Quiero que los aficionados vengan, animen y griten, y nosotros intentaremos que sean felices viendo al equipo jugar», apuntó.