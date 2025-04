La hoja de ruta de Xavi para entrenar al Barça

A. Pereda Viernes, 29 de octubre 2021, 08:17 | Actualizado 13:47h. Comenta Compartir

Cuando Xavi Hernández (Terrasa, 1980) se despidió como jugador de la afición del Barça desde el centro del campo del coloso azulgrana masculló un «volveré pronto» que no sorprendió a quienes le acompañaban en ese momento sobre el terreno de juego. El mítico centrocampista que veía espacios donde la mayoría solo apreciaba obstáculos, protegía el balón como nadie, dejaba atrás a sus rivales sin aspavientos y no perdía la compostura ni en aquellos desagradables clásicos ante el Madrid de Mourinho, es el hombre que Joan Laporta quiere sentar en el banquillo en lugar de Ronald Koeman.

Pero no lo hará a cualquier precio. Así se lo hizo saber a Eric Abidal, el emisario del Barça que acudió a él en enero de 2020 para que sustituyera a Ernesto Valverde. Las negociaciones en Doha duraron varios días. La oferta parecía irrechazable. Pero el entrenador del Al-Sadd de Catar, su último equipo como futbolista, transmitió un mensaje muy claro: «Quiero entrenar al Barça, pero aún no es el momento».

Su respuesta necesita de una extensa explicación. Cuando Xavi emprendió su aventura catarí como jugador sabía que se trataba de una experiencia efímera. Su objetivo era formarse para convertirse en entrenador, algo no del todo nuevo para él porque ya ejercía de técnico en la sombra cuando repartía balones y órdenes a sus compañeros.

Fue un proceso cocinado a fuego lento, instruido por una metodología que buscaba resetear al Xavi jugador, cambiar su chip y también la mentalidad para convertirle en el Xavi técnico. En definitiva, conseguir que el futbolista olvidara sin traumas su etapa anterior y que comenzara a pensar como planificador, como un gestor de grupos. Es decir, colgar las botas y enfundarse el traje con 'naturalidad'. Una tarea compleja en muchos casos, pero que en el de Xavi fue muy fácil.

A largo plazo

Recorrido ese tránsito, llegó la hora de la verdad. Todo estaba listo para impartir lecciones, pero esta vez desde la banda. No le ha ido mal. Tomó los mandos del Al-Sadd de Catar y desde el 7 de marzo del pasado año suma 34 partidos seguidos sin conocer la derrota: 30 triunfos y 4 empates.113 goles a favor y 28 en contra. Siete títulos en cien partidos en una liga, todo hay que decirlo, muy poco competitiva.

Inteligente en el campo y fuera de él, Xavi tiene diseñado desde hace tiempo qué Barça quiere, y por eso las condiciones para su regreso son muy claras. Exige poder absoluto en la faceta deportiva. Es decir, pide dirigir un proyecto a largo plazo, seleccionar a los técnicos desde el fútbol base hasta el filial y tener siempre la última palabra en fichajes y bajas. Máxima independencia y una advertencia a la junta directiva con su presidente a la cabeza: no permitirá intromisiones. Todo lo contrario a lo que le ha sucedido a Koeman, a quien Joan Laporta llegó a dibujar el esquema táctico y a imponer la presencia de varios futbolistas en el once. O a otros técnicos a los que Messi dejaba claro quién debía acompañarle y quién no en el campo.

Xavi contaría, además, con una ventaja que no han tenido sus antecesores para controlar la plantilla con plena libertad, sin presiones de los pesos pesados: la ausencia del astro argentino, aunque parezca contradictorio decirlo. Ambos mantienen una excelente relación, pero el futuro entrenador del Barça tenía muy claro que la presencia del rosarino suponía un obstáculo para su regreso. En sus planes no figuraba coger las riendas de un equipo sujeto a las exigencias y, a veces, caprichos de un futbolista como él. Con Messi no hay libertad plena en la toma de decisiones. Por eso no tenía prisa y estaba dispuesto a demorar su vuelta a casa hasta la marcha del seis veces Balón de Oro. Ahora tiene vía libre.