Xavi: «Creo que los resultados van a llegar; si no ya vendría otro entrenador»

«Creemos que será un rival agresivo e intenso, son alegres y dinámicos. Es una propuesta muy similar a lo que hacemos nosotros y se podrá ver un partido similar al del Athletic. Será un encuentro muy bueno para el aficionado. Estamos en una dinámica buena en liga y queremos seguir. Hay que cambiar el chip de la Champions», analizaba este viernes Xavi, entrenador del Barça, sobre el Valencia, su próximo rival liguero en Mestalla.

Preguntado por lo que queda y los objetivos, el catalán lo tiene claro: «La Liga, la Copa, la Supercopa y la Europa League. Hay que luchar por todas las competiciones que nos quedan. En la Champions no nos ha alcanzado».

«El día de Múnich se vio un gran Barça y el año pasado se vieron muchas cosas. Contra el Villarreal, el Athletic y la Real y Sevilla fuera hemos jugado bien. El resultado no nos tiene que distraer. Yo he vivido esto como futbolista y no podemos desviarnos de la idea. Creo que los resultados van a llegar, si no ya vendrá otro entrenador», añadió el míster azulgrana.

También habló sobre Nico, jugador del Barcelona cedido en el Valencia, sobre su posible vuelta ante la falta de minutos: «Sí, ¿por qué no?. Hablaremos con él. Todavía queda para el mercado de invierno y tendremos un parón para trabajarlo. Decidiremos cómo está la situación del equipo. Ahora estamos centrados en los cuatro partidos que quedan». Sobre los lesionados Memphis y Christensen: «Están los dos casi a punto. El martes no nos jugamos demasiado y podrían llegar para el día del Almería».