Xavi: «Entendería que se dejase de contar conmigo, pero soy positivo»

daniel panero Miércoles, 19 de octubre 2022, 14:08 | Actualizado 16:13h. Comenta Compartir

«Claro que entendería que dejasen de contar conmigo, pero siempre soy positivo. Nadie me ha dicho nada, pero esto es el Barça y estamos aquí para ganar títulos. Todo el mundo me da ánimos. Tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar», desveló este miércoles Xavi Hernández, tres días después de la dolorosa derrota sufrida en el Santiago Bernabéu tras quedar el equipo azulgrana prácticamente eliminado de la Champions.

«Creo que hemos hecho un equipo para conseguir títulos y sigo con toda la ilusión del mundo, a pesar de que esta semana ha habido mucha crítica. Sé que si no lo consigo habrá consecuencias, pero creo que hay plantilla para ganar títulos. Si no se ganan, vendrá otro entrenador a intentarlo», reconoció el técnico catalán, para quien la semana más negra desde que es entrenador del Barça le servirá «para trabajar más todavía». Sin embargo, admite que «no es fácil darle la vuelta a la tortilla».

Xavi no ocula su «preocupación» por la situación del Barcelona, pero recalca que no se detendrá y que «hay que ir paso a paso», a pesar de las urgencias que atenazan al equipo. También reitera que no cambiará su idea de juego. «Incluso en el Bernabéu se jugó a lo que queremos, con defensa adelantada, línea alta y mucha llegada». «A veces sale y a veces no sale, pero insistiendo acabará saliendo», aseguró. Para él, la dinámica negativa «se cambia ganando, haciendo un gran partido (este jueves contra el Villarreal en el Camp Nou) y teniendo buenas sensaciones».

El entrenador blaugrana insistió en que «el Real Madrid defendió muy bien en el clásico» y que su equipo no acusó debilidad mental en el Bernabéu. «Los tuvimos ahí, con la oportunidad para empatar 2-2. El Madrid es un gran equipo, y no creo que sea un tema mental. Se dio la cara hasta el último minuto», destacó.

Xavi sí reclamó a sus jugadores «ser más agresivos y situarme mejor tras pérdida y hacer más faltas tácticas». «Hay muchas situaciones que se pueden mejorar. Son errores de conjunto, de equipo, de estructura. Cosas tácticas que tenemos que ajustar, situaciones que tenemos que atacar mejor», afirmó, después de haber hablado de «errores individuales» tras los partidos frente al Inter y el Real Madrid.