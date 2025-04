Xavi y la afición culé pierden la paciencia

El Barça vivió la noche del miércoles contra el Almería, colista de la Liga, un partido plagado de nervios. El conjunto que dirige Xavi Hernández ... rozó la debacle y necesitó de la épica para lograr tres puntos que no fueron suficientes para evitar el incendio. Montjuic dedicó al equipo la primera pitada de la temporada y el técnico catalán señaló a jugadores a lo largo del encuentro y después, en una rueda de prensa de las que se recuerdan. Fue el día en el que se rebasó el vaso y se perdió la paciencia en el equipo azulgrana.

«La primera parte es inaceptable, se lo he dicho a los jugadores en el descanso. Nos falta efectividad, pero hay que tener agresividad y alma. Como entrenador, no lo acepto. No tenemos el Barça de 2010, así que o corremos como animales o no nos llega. Hay que espabilar, el equipo no tiene ese alma que tenía la temporada pasada», afirmó Xavi tras el triunfo de su equipo contra el Almería. El técnico de Tarrasa dejó atrás las justificaciones hacia su equipo y apuntó por vez primera hacia el carácter de un equipo que ha perdido muchas de las señas de identidad que tenía cuando se proclamó campeón de Liga hace apenas unos meses.

Y es que el Barça hizo perder la paciencia a un entrenador que parecía inalterable ante el devenir de los últimos compromisos. Xavi vio tan oscuro el panorama en el descanso, con 1-1 en el marcador, que no dudó en señalar a Joao Félix después de que el portugués fuera demasiado indolente en el germen de la jugada que propició el gol de Leo Baptistao. El ex del Atlético fue señalado, pero no fue el único. En el descanso Xavi vivió «la charla más dura desde que es entrenador» y en ella pidió intensidad a todo el grupo para evitar que volaran puntos del Lluis Companys ante el peor colista del último cuarto de siglo.

La radiografía de Xavi coincidía con la de una afición que este año no está para vivir tardes como la del Almería. Los aficionados culés que subieron hasta Montjuic presenciaron un partido sin alma en el que el Barça fue incapaz de sostener la presión tras pérdida y en el que cada repliegue fue un dolor de muelas. Tras media hora de desconcierto y apatía, aparecieron los primeros pitidos. Marcó Raphinha y, tras el empate de Leo Baptistao, emergieron de nuevo los silbidos para un equipo que sigue sin dar con la fórmula y que, para colmo de males, ahora posee un problema mucho mayor. Los culés no tienen «alma, ni agresividad», tal y como reconoció Xavi, algo que la afición azulgrana no perdona.

Tocados y en Dallas

La situación del equipo choca con la actualidad. Mientras el barco se tambalea, el Barça viajó en la noche del miércoles al jueves a Dallas para preparar el compromiso amistoso contra el América a las 3 de la mañana. El bolo servirá para ingresar 5,9 millones de euros necesarios para las arcas del club, pero también interrumpirá el descanso de una plantilla que ha llegado muy justa al parón de Navidad.

En Estados Unidos no estarán Araujo, al que el club no quiere arriesgar por la fractura que tiene en la mandíbula, y los lesionados Pedri, Gavi, Marcos Alonso, Ter Stegen e Iñigo Martínez. Todos ellos se perderán una cita cogida con alfileres en mitad de un calendario exigente y que Xavi justificó. «Siempre es un placer ir a Dallas. Sabemos de la situación del club y queremos que se sostenga a nivel económico», señaló.