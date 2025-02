Vitor Roque se convierte en un problema para el Barça

Daniel Panero Martes, 7 de mayo 2024, 17:56 Comenta Compartir

La situación de Vitor Roque en el Barcelona va de mal en peor. El futbolista brasileño sigue sin tener el protagonismo que esperaba cuando decidió fichar por el conjunto culé en el mercado de invierno y eso ha desembocado en un cruce de declaraciones que puede ser el inicio de una bola de nieve aún más grande. El Barça pide paciencia al jugador y, mientras tanto, su representante ha hecho estallar la caja de los truenos señalando a Xavi y abriendo la puerta a un hipotético traspaso el próximo verano.

«Vitor tiene que tener más minutos y nadie entiende por qué no se los dan. Xavi nunca ha hablado con él. Está claro que el chico tiene que trabajar más, ser más fuerte y esperar la oportunidad, pero ya ha habido muchos partidos en los que podría haber tenidomás protagonismo», afirmó André Cury en una entrevista a RAC1 tras la derrota de los culés en Girona. El agente del jugador brasileño señaló además que su representado lleva «dos goles en apenas 300 minutos» y que «si el Barça no le deja demostrar tendrá que buscar otro camino».

Las declaraciones incidenciarias de André Cury llegaron después de que la irrupción de Vitor Roque se haya frenado en seco. Llegó como uno de los delanteros con más futuro del panorama mundial, tras una inversión de 40 millones fijos y 21 en variables y con la vitola de ser el relevo natural de Robert Lewandowski más pronto que temprano. De esas expectativas ahora queda muy poco. Apenas ha jugado 310 minutos entre Liga y Copa del Rey, solo ha sido titular en dos ocasiones y ni siquiera llegó a debutar en las eliminatorias de Champions contra el Nápoles o el PSG.

Xavi ha dejado a un costado a Vitor Roque y no le ha importado hacer notoria esa decisión en rueda de prensa. «Está compitiendo con Lewandowski y con el resto de delanteros que tenemos en la plantilla. Ha tenido oportunidades y, si se lo gana, participará y jugará; como todo el mundo», dijo el de Tarrasa hace unas semanas al ser preguntado por la situación del 'Tigrinho'. Lo cierto es que esa ausencia de minutos ya pesa en un jugador que esperaba más protagonismo cuando adelantó su llegada a la Ciudad Condal y al que se le está viendo más triste de lo que era habitual en él.

La planificación sigue en marcha

Pese a que hay Caso Vitor Roque, las amenazas del agente del jugador no afectan a la planificación de la próxima temporada. Las declaraciones no han sentado bien en la planta noble, pero el club hará balance a final de temporada y pondrán sobre la mesa todas las opciones, incluida la de una cesión que André Cury no quiere ver ni en pintura. «Una cesión es muy peligrosa porque se va a otro club que no es su dueño y no tiene interés de cuidarlo», dijo el agente. Ahora la pelota está en el tejado del Barça, que debe decidir si dar más minutos al jugador o dejar que la bola de nieve se haga más grande.