El 'virus FIFA' pone a prueba al Barça

El Barcelona tiene este jueves un partido incómodo en el calendario. El conjunto que dirige Hansi Flick recibe a Osasuna en en el encuentro de Liga aplazado por el fallecimiento del doctor Carles Miñarro. Será un partido marcado por el parón por los compromisos de selecciones y por el poco descanso que tendrán los azulgranas, antes de un choque en el que estará en juego afianzarse aún más en el liderato. El 'virus FIFA', ese enemigo que tantas veces ha golpeado en la Ciudad Condal, pone a prueba al Barça.

Y es que en las últimas semanas se ha hablado, y mucho, sobre el descanso de los futbolistas. Carlo Ancelotti ya dijo que el Real Madrid no volvería a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso y ahora el turno es para un Barcelona que en la noche del martes tenía a Raphinha y Araujo disputando partidos de clasificación para el Mundial. Ninguno de los dos estará en la convocatoria de Flick, que sabe que necesita piernas frescas para combatir la aglomeración de partidos. «Los futbolistas han jugado con sus selecciones y eso es malo, pero vamos a jugar. No ponemos excusas. El equipo está listo y hay que buscar el mejor rendimiento. La calidad del equipo es buena y podemos ganar a cualquiera a pesar de que los jugadores no tengan el descanso óptimo», aclaró el técnico del Barça.

Las palabras de Flick demuestran la incomodidad de los azulgranas por un partido que no esperaban y que deberán ganar para seguir con la velocidad de crucero que han puesto en el campeonato de Liga. El Barça es líder con los mismos puntos que el Real Madrid, pero un triunfo podría suponer aventajar a los blancos en tres puntos y con el 'golaverage' a favor, una distancia importante a falta de diez jornadas que se antojan frenéticas. «Me parece que al final de la temporada, cada jugador y cada partido es fundamental. Se puede ganar la Liga y la Champions, pero también perderlas. El bloque está listo«, afirmó el técnico germano.

Ese bloque sufrirá retoques contra Osasuna. A las bajas ya habituales de Ter Stegen, Andreas Christensen y Marc Bernal se une la de Marc Casadó, con problemas en el ligamento de la rodilla derecha, y las ausencias por decisión técnica de Araujo y Raphinha, ya que «el vuelo es largo y no es la situación optima». Con todo esto, Flick hará cambios en el once. Eric García e Iñigo Martínez, que no disputaron compromisos internacionales, estarán en la zaga, Pedri y De Jong podrían ser los dueños de la medular y arriba es donde habrá más cambios. Fermín López podría tener una oportunidad en la mediapunta o en el extremo y Ferran Torres será el encargado de sustituir a Lewandowski, ya disponible pero todavía pendiente de recuperar su mejor tono físico.

Enfrente estará un equipo que ya sabe lo que es darle un meneo al Barcelona esta temporada. Osasuna fue el primer gran dolor de cabeza para Hansi Flick en la primera vuelta de la Liga. Los navarros se impusieron por 4-2 en un intercambio de golpes en el que Bryan Zaragoza fue la gran estrella con dos tantos y varias imágenes que dieron la vuelta al mundo. El menudo futbolista de Osasuna no estará en esta ocasión por unas molestias en los isquiotibiales y será la gran ausencia para Vicente Moreno, que tampoco podrá contar con Lucas Torró, sancionado.

Pese a las dos bajas, el técnico valenciano avisa que ya conoce el camino para superar al líder. «No hay dos partidos iguales, pero lo que tenemos que hacer es confiar. Tenemos ahora dos rivales duros, pero a los que les hemos ganado esta temporada», recordó el entrenador de Osasuna antes de enfrentarse a Barça y Athletic en apenas tres días.

Alineaciones probables:

Barcelona: Szczesny, Koundé, Eric García, Iñigo Martínez, Balde, Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Fermín, Gavi y Ferran Torres.

Osasuna: Herrera, Bretones, Juan Cruz, Herrando, Catena, Areso, Muñoz, Moncayola, Ruben García, Aimar Oroz y Budimir.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear).

Estadio y horario: Lluis Companys. 21:00 h. (DAZN).

