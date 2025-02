Vinicius pide cambiar la ley tras otro episodio racista

Isaac Asenjo Madrid Domingo, 22 de octubre 2023, 17:18 | Actualizado 17:28h. Comenta Compartir

Vinicius Junior analizó hace unos días en una entrevista con L'Equipe los incidentes racistas que sufrió la temporada pasada en los campos de la liga española, mostrándose esperanzado en que, con su denuncia, puedan cambiar algunas actitudes en el mundo del fútbol. Nada más lejos de la realidad. Pocos minutos antes del pitido final del siempre caliente Sevilla - Real Madrid, un altercado entre el guardameta Nyland y el atacante brasileño formó una tangana delante de la grada norte del Sánchez Pizjuán. Volaron algunos objetos mientras un aficionado del equipo hispalense imitaba a un mono dirigiéndose al delantero fluminense.

La grada enfocó en él sus protestas, pero sólo se tuvo que lamentar el comportamiento racista en el individuo señalado y en un niño pequeño, acusado por el propio futbolista en las redes sociales, en las que el jugador del Real Madrid criticó que se trata del «episodio aislado número 19» que sufre desde que en septiembre de 2021 denunciara ser víctima de una campaña de xenofobia en España.

Noticia relacionada Sevilla y Real Madrid aceptan tablas tras otra intensa batalla en el Pizjuán

«Lamento mucho que no haya nadie que te eduque», declaró el delantero, que recordó su trabajo en Brasil «para formar ciudadanos con actitudes diferentes a estas». «Invierto, e invierto mucho, en educación en Brasil», aseveró, después de felicitar al Sevilla: «Enhorabuena al Sevilla por su rápido posicionamiento y castigo en otro episodio triste para el fútbol español». El club hispalense, a través de un comunicado, dijo haber identificado, expulsado y denunciado al aficionado antes de la finalización del partido. LaLiga, con su departamento de integridad a la cabeza, grabó e identificó también al aficionado, que ha sido denunciado por su gesto racista por la propia Liga.

Parabéns ao Sevilla pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol.



Infelizmente, tive acesso a um vídeo com outro ato racista na partida deste sábado, dessa vez praticado por uma criança. Lamento muito que não haja ninguém para… pic.twitter.com/azlZ7ccPNZ — Vini Jr. (@vinijr) October 21, 2023

«La cara del racista se puede ver en las páginas web como tantas otras veces. Espero que las autoridades españolas hagan su parte y cambien la legislación de una vez. Estas personas también necesitan ser castigadas penalmente. Sería un gran primer paso para prepararnos para el Mundial de 2030. Estoy aquí para ayudar», añadió el brasileño, que a principios de este mes de octubre prestó declaración por videoconferencia en Valencia por los insultos racistas que recibió durante el partido que disputó en Mestalla el pasado 21 de mayo.

Ampliar Dazn

Días después de aquellos altercados, el futbolista brasileño publicó en sus redes un vídeo con los menosprecios vividos en varios estadios. «¿Qué queda para criminalizar a estas personas? ¿Y castigar a los clubes por deportes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a La Liga? ¿No se molestan las televisiones en transmitir esta barbarie cada fin de semana?», criticó el atacante en la publicación. «Es un tema realmente complejo. En el pasado, la gente sufría esclavitud, yo estoy muy interesado en esto. Espero que estos episodios no vuelvan a suceder. No solo conmigo, sino con todos los jugadores. Sobre todo las próximas generaciones, que puedan estar tranquilos en el futuro», analizó.