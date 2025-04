Vinicius asume galones de estrella incluso en ausencia de Benzema

José Manuel Andrés Madrid Domingo, 31 de octubre 2021, 20:03 Comenta Compartir

El mejor fichaje del Real Madrid en lo que va de temporada es Vinicius. Han hecho falta tres temporadas de rodaje y también la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo blanco, pero ahora sí, más allá de las apariciones puntuales que venía protagonizando, el brasileño ya se ha erigido en una de las referencias indiscutibles del equipo de Chamartín.

La condición de incuestionable de la que ahora goza el carioca se la tuvo que ganar con la llegada del técnico italiano. Hazard y Bale tiraron de galones y fueron los escoltas de Benzema en los dos primeros encuentros del curso, pero Vinicius no arrojó la toalla y saliendo desde el banquillo marcó un gol al Alavés en Mendizorroza y dos más al Levante en el Ciutat de València para rescatar un punto. Ahí entró en juego Ancelotti, pues mientras Zidane metía y sacaba al ex del Flamengo en sus alineaciones a su sustituto en el cargo no le ha temblado el pulso.

Vinicius ha sido titular en los doce partidos del Madrid desde entonces y esa sensación de plena confianza ha sido posiblemente la clave de su explosión definitiva. «Ponerlo, darle la confianza que él merece porque está jugando muy bien y marcando goles. No soy mago, afortunadamente, intento dar la máxima confianza a todos los jugadores», explicaba Ancelotti a la conclusión del partido en Elche, resuelto con un doblete del brasileño, respecto a su papel en la transformación del jugador.

Siete goles en Liga, cuando en sus tres cursos anteriores de blanco nunca había pasado de tres, dos más en Champions, además de tres asistencias en el campeonato doméstico y otras dos en la máxima competición continental. Una hoja de servicios impecable cuando apenas se ha disputado un tercio de curso, que le sitúan ya en la categoría de estrella, a la altura de los grandes atacantes del viejo continente. Benzema, que desde la marcha de Cristiano Ronaldo había tirado del carro prácticamente en solitario en lo que se refiere al capítulo realizador madridista, tiene ahora no solo un socio, sino también un sustituto de garantías cuando no esté.

Los registros del futbolista que hasta hace no mucho era incluso objeto de bromas por sus dificultades para definir y que ahora deja con cada tanto una clase maestra del arte del remate los superan pocos jugadores en las grandes ligas europeas, menos aún que no sean 'nueves' puros, como es su caso. Nueve dianas que apenas mejora Mohamed Salah, con quince tantos entre Premier y Champions, más allá de artilleros como Lewandowski (17), el propio Benzema (11) o Haaland (10). Por detrás están de momento el deseado Mbappé, de momento con cinco tantos en la Ligue 1 y uno en la Liga de Campeones, y el añorado Cristiano Ronaldo, con cuatro dianas en la Premier y tres más en la Champions desde su regreso al Manchester United.

Y es que la exhibición en aquel duelo de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Liverpool de Klopp, con un doblete que ayudó a encarrilar la eliminatoria para el Madrid, ya dejaba entrever muchas cosas. Faltaba la continuidad para calibrar la posibilidad real de que algún día Vinicius luciera los galones de estrella. Palabras mayores. Ahora, tras dos meses de competición y como fijo del once inicial de Ancelotti, el otrora discutido comienza a convencer a propios y extraños. A casi todos menos a Tite, el seleccionador brasileño. Al menos por ahora.