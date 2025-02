El Barça se recompone en La Cerámica

daniel panero Sábado, 27 de noviembre 2021 | Actualizado 28/11/2021 00:14h. Comenta Compartir

Ganar o ganar. No hay más caminos para el Barcelona este sábado en la visita al Estadio de La Cerámica. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Villarreal con la necesidad de aparcar todas las dudas generadas tras el compromiso de Liga de Campeones ante el Benfica y con la obligación de vencer para reforzar el discurso de su entrenador. Un nuevo pinchazo terminaría de una vez por todas con el denominado 'efecto Xavi' y haría saltar todas las alarmas.

«Yo puedo tener muy buenas sensaciones, pero si mañana no ganamos...», advirtió este viernes Xavi. El técnico de Tarrasa sabe como pocos lo que ocurre en can Barça cuando los resultados no llegan. Lo vivió como futbolista, principalmente en el inicio de su carrera, y lo puede revivir como entrenador si este sábado ante el Villarreal de Unai Emery la pelota no entra y vuelve a ceder puntos en la Liga.

El Barcelona llega a la cita inmerso en un mar de dudas. En los dos primeros encuentros de Xavi como técnico culé se han podido ver las primeras pinceladas de lo que el extécnico del Al-Sadd quiere aportar, pero la falta de pegada sigue siendo el gran talón de Aquiles del equipo. Ante el Espanyol y el Benfica el Barça solo hizo un tanto y fue de penalti, algo que no preocupa a Xavi. «Los delanteros tienen toda mi confianza. Yo creo que es más falta de atrevimiento que falta de gol», aseguró.

Para lograr tres puntos vitales, Xavi podrá contar con todos los futbolistas que empataron entre semana contra el Benfica en Champions. Ousmane Dembélé, que reapareció ante los lisboetas con muy buenas sensaciones, volverá a tener minutos, mientras que Ronald Araujo, que terminó con molestias, podrá estar finalmente a disposición del técnico egarense. Los que no serán de la partida, aparte de Agüero, son Braithwaite, de baja hasta 2022, Pedri, que ha recaído recientemente de su lesión, y Ansu Fati y Sergi Roberto, cuyo regreso se podría producir la próxima semana frente al Betis o en la 'final' de Champions contra el Bayern en Múnich. La lista la completan una vez más Ilias Akhomach y Abde Ezzalzouli, jugadores del filial que están entrando cada vez más en los planes de Xavi. Incluso Abde se estrena como titular.

Sin Gerard Moreno

No será un partido sencillo para el Barça. El Villarreal llega a la cita en La Cerámica también con la necesidad de ganar para empezar a trepar en la clasificación y dejar atrás el irregular inicio de temporada. El equipo que dirige Unai Emery es otro respecto al del curso pasado y ha firmado hasta siete empates en las primeras trece jornadas, un bagaje que ha desembocado con el equipo en el duodécimo puesto de la tabla y con muchas dudas tanto en el campeonato doméstico como en la Champions, donde se jugará todo en el último encuentro ante el Atalanta en Bérgamo.

La falta de gol del Villarreal tiene nombre y apellidos. Se llama Gerard Moreno y no podrá estar tampoco este sábado ante el Barcelona. El delantero catalán volvió esta semana a entrenar con el resto de sus compañeros tras cinco semanas lesionado en los isquiotibiales y afronta la recta final de su recuperación. El '7' es la única baja para un Unai Emery, que afronta el partido «con mucha ilusión» y que considera prioritario que su equipo «mejore en ambas áreas».

El Barça se mide a un rival que tradicionalmente se le da bien. Los culés suman trece años sin perder ante el Submarino. Fue en la temporada 2007-2008. Aquel día, con Frank Rijkaard en el banquillo, los azulgranas cayeron por 1-2 gracias a los tantos de Marcos Senna y Jon Dahl Tomasson. Esa derrota supuso el inicio de un camino de rosas para el equipo que en ese momento dirigía Xavi desde el centro del campo. El Barça ha ganado 20 de los últimos 25 enfrentamientos ante el Villarreal y no ha perdido ninguno.

El Barça enterró fantasmas este sábado en La Cerámica, donde el quipo de de Xavi logró su primera victoria a domicilio esta temporada en Liga al imponerse por 1-3 al Villarreal en un partido descontrolado que tuvo muchas fases. Los blaugranas se adelantaron, demostraron que siguen siendo un equipo frágil y finalmente se repusieron para lograr tres puntos cruciales para seguir soñando y para dar un impulso al mensaje de su nuevo entrenador.

Xavi salió de inicio con sorpresa. El técnico culé desterró el 3-5-2 utilizado ante el Benfica y pasó a formar con un 4-3-3 en el que Eric García actuó como lateral diestro y Abde como extremo. El resultado fue un tiroteo. Los culés quieren ser un equipo alegre, un grupo que genere ocasiones y que mande con el balón ante todos los rivales. El discurso es emotivo en Can Barça pero conlleva riesgos. Ante el Villarreal se pudo ver en los primeros 45 minutos un encuentro que pudo caer para cualquier lado, un partido en el que los culés no tuvieron el gobierno.

El Barça comenzó el tiroteo dejando claras sus intenciones. Xavi tiene en su libreta un equipo que sale jugando desde atrás, que ensancha el campo y que presiona tras pérdida. Todo eso se pudo ver en La Cerámica, pero en el primer acto faltó una vez más la salsa, el gol. Abde, Memphis y Gavi pudieron poner la guinda al buen inicio culé en ataque, pero perdonaron ocasiones claras y frustraron a un equipo que poco a poco se fue volviendo frágil. Ahí es donde apareció la otra cara del Barça. Alegría en ataque y también en defensa. Danjuma pudo castigar a los catalanes, pero unas veces Ter Stegen, otras la falta de puntería y otras César Soto Grado, que no vio una mano clara en el área de Gerard Piqué, evitaron que los de Xavi se fueran con un disgusto al descanso.

Villarreal Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, min 65), Trigueros (Raba, min. 85), Capoue, Parejo, Moi Gómez, Yéremy Pino (Chukwueze, min 65) y Danjuma. 1 - 3 Barcelona Ter Stegen, Araujo, Piqué, Eric García, Busquets, De Jong, Jordi Alba (Mingueza, min. 71), Nico (Coutinho, min. 80), Abde (Dembélé, min 65), Gavi y Memphis. Goles: 0-1, min. 48, Frenkie de Jong. 1-1, min. 76, Chukwueze. 1-2, min. 88 Memphis. 1-3, min. 94, Coutinho.

Árbitro: César Soto Grado. Amonestó a Yéremy Pino, Jordi Alba, Gerard Piqué y Raba.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio de la Cerámica ante 19.050 espectadores.

Tras la reanudación, el Barça seguía con la algarabía, pero en esta ocasión iba a dar sus frutos de inmediato. Abde, uno de los futbolistas más destacados de la noche, percutió una vez más por la banda derecha y puso un centro pasado. Jordi Alba devolvió el balón al área, Memphis Depay puso a prueba a Rulli y Frenkie de Jong empujó el rechace a las redes. El gol era toda una prueba para el equipo blaugrana.

«Nos ha faltado dominar el partido. Ganando 1-0 tenemos que tener el balón», dijo Xavi tras el sufrimiento ante el Espanyol o «falta personalidad», dijo De Jong después de desperdiciar la ventaja contra el Celta.

En esta ocasión, ni tanto ni tan calvo. El Barça no se replegó tanto pero tampoco logró en ningún momento que el centro del campo formado por Busquets, Nico y De Jong se hiciera dueño y señor del partido.

Esto lo aprovechó el Villarreal para adelantar filas y empezar a meter el miedo en el cuerpo a los de Xavi. Danjuma avisó de media distancia, Trigueros no ajustó la mira y a la tercera iba a ir la vencida. Unai Emery introdujo a Chukwueze y este fue una bomba de relojería para los culés. El nigeriano comenzó a ganar balones divididos y en uno de ellos con la puntita del pie batió a Ter Stegen para empatar el partido y hacer que el discurso de Xavi flotara en el ambiente. «Ganando 1-0 tenemos que tener el balón», rumiaba el de Tarrasa mirando al horizonte.

La suerte no le había acompañado al Barça por el camino de la posesión y si lo haría por el camino más inesperado para Xavi. Ter Stegen probó con un envío en largo que hubiese aplaudido el mismísimo Javier Clemente. Ese balón lo iba a convertir en un pase Pervis Estupiñán y en gol Memphis, que en esta ocasión si iba a tener la pausa para eludir a Rulli. El colofón lo puso Coutinho en el descuento con un penalti que él mismo había provocado y que cerró un triunfo vital y polémico para el Barça.