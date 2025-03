El Atlético reacciona tarde para salvar un punto

amador gómez Madrid Domingo, 9 de enero 2022, 09:00 | Actualizado 23:06h. Comenta Compartir

Recién eliminado por el Sporting en la Copa, el Villarreal, el equipo más goleador de la Liga en su estadio, amenaza en La Cerámica la recuperación del Atlético de Madrid, que tras cuatro derrotas consecutivas en el campeonato se ha reanimado con sus victorias ante el Rayo Vallecano y el Majadahonda. A cuatro puntos del vigente campeón, el Villarreal solo ha cedido dos derrotas y dos empates en La Cerámica, donde al Atlético le espera un rival dolido por una sorprendente despedida copera en un duelo de nivel entre dos representantes de Champions.

El equipo de Unai Emery ha ganado sus últimos cuatro partidos ligueros, con un doblete de Gerard Moreno en cada uno de sus últimos tres encuentros. El Villarreal recibe al Atlético tocado moralmente pero reforzado por una dinámica muy positiva en la competición doméstica y su buen fútbol, elogiado este sábado por Diego Pablo Simeone. «Tiene un grandísimo entrenador. El Villarreal compite siempre, juega bien, ataca y defiende bien, está organizado y provoca en cada partido errores. Me gusta muchísimo cómo juega el Villarreal», reconoció el técnico del Atlético, que después de la racha más negativa desde que dirige al conjunto colchonero recuperó el sistema 4-4-2 para ganar y convencer ante el Rayo (2-0) y después arrollar en la Copa al Majadahonda (5-0). Sin embargo, volvió a perder a Antoine Griezmann, para un mes. Tampoco jugarán los sancionados Luis Suárez y Giménez.

Tras tantos traspiés en la presente temporada con el discutido sistema de tres centrales, Simeone por fin apostó por un dibujo más reconocible y natural para remontar el vuelo y, pese al peligro que supone el Villarreal, espera que La Cerámica sea el escenario de un tercer triunfo seguido y de la la ratificación de una idea. «Es pronto, pero con la defensa de cuatro el equipo ha mostrado cosas buenas en sus últimos dos partidos. La presencia de Carrasco por la derecha nos genera amplitud y profundidad y el equipo se está acomodando bien ahora a este funcionamiento, pero no dejo de lado el sistema anterior que nos dio muchos éxitos y con el que salimos campeón y competimos muy bien», advirtió Simeone.

La recuperación del Atlético que se había atisbado frente al Rayo Vallecano después de una racha de cuatro derrotas consecutivas en la Liga se vio frenada en La Cerámica por el Villarreal, que a base de buen fútbol y ambición fue capaz de remontar antes de la hora de juego y puso contra las cuerdas a los rojiblancos. Sin embargo, poco después de que Diego Pablo Simeone acertase con los cambios para reanimar a un Atlético que entonces estaba muerto, el Villarreal se vio golpeado por un tanto firmado por un goleador inesperado, Kondogbia, que acabó expulsado en el descuento. El Atlético reaccionó tarde para salvar un punto, pero al menos evitó quedarse sin los tres, después de haber sido arrollado en la primera parte de un partido extraño en el que el defensor del título mostró dos caras y el Villarreal desnudó muchas de las carencias del vigente campeón. El encuentro lo pudo ganar cualquiera y, en la recta final, después de que el equipo de Unai Emery sufriese, fue el Atlético, al que no dejaron de llegar, porque le sigue faltando control y contundencia defensiva, el que acabó pidiendo la hora.

La decisión de Simeone de llevar a cabo tres sustituciones a la vez y cambiar de nuevo el sistema olvidándose del 4-4-2 después de dos encuentros seguidos con actuaciones convincentes en la Liga y la Copa, resultó determinante para que el Atlético no cayese en La Cerámica y se provocase un giro de guion. El Villarreal pasó entonces de dominador y triunfador a verse superado por el Atlético en el terreno de juego e igualado en el marcador, tras un encuentro con dos partes para cada equipo y un empate que al final hizo justicia, pese a que los colchoneros estuvieron en el alambre entre tantísimo caos.

El Atlético salió de milagro vivo de una primera parte que tuvo de todo, pero en la que el Villarreal fue muy superior a un equipo rojiblanco que entonces apenas olió el balón y volvió a mostrar excesivas debilidades defensivas. Lo mejor para el conjunto de Simeone fue el empate al descanso, porque el Villarreal, con un alto ritmo y una presión incansable, le borró del campo durante los primeros 35 minutos. Sin embargo, fue el Atlético el que se adelantó en el marcador, con un golazo de Correa desde casi 50 metros al cortar una línea de pase de Parejo en el medio campo y culminar con un derechazo espectacular. En pleno acoso local, el árbitro señaló un muy discutido penalti por mano de Lemar que detuvo Oblak en el minuto 23 pero que acabó en la red tras un tanto con la cadera de Parejo que anuló Alberola Rojas. Lo hizo tras ser llamado por el VAR por entender que el jugador madrileño se había ayudado con la mano. Ante tan confusa jugada, el colegiado no dudó para dejar sin validez el gol del Villarreal, que con el balón como aliado y encerrando al Atlético había convertido el duelo en un monólogo amarillo.

Villarreal Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (Jackson, min. 86), Capoue (Iborra, min. 80), Parejo, Moi Gómez, Trigueros (Pedraza, min. 74), Alberto Moreno (Yéremy Pino, min. 74) y Gerard Moreno. 2 - 2 Atlético Oblak, Llorente, Felipe, Hermoso, Lodi (Vrsaljko, min. 62), Carrasco, De Paul (Joao Félix, min. 62), Kondogbia, Lemar, Correa y Cunha (Koke, min. 62). Goles: 0-1: min. 10, Correa. 1-1: min. 29, Pau Torres. 2-1: min. 58, Alberto Moreno. 2-2: min. 67, Kondogbia.

Árbitro: Alberola Rojas (Castilla-La Mancha). Mostró tarjeta amarilla a Kondogbia, en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el minuto 92.

Incidencias: Partido correspondiente a la 20ª jornada de Liga, disputado en el Estadio de La Cerámica.

La posesión del Villarreal llegó a ser del 82% frente al 18% del conjunto colchonero a la media hora, cuando un error de Oblak, que dejó muerto el balón en un intento de despeje cuando debía haber blocado, dio lugar a que Pau Torres lograse la merecida igualada del equipo de Emery. Al cuarto de hora, con el Villarreal ambicioso y volcado sobre la portería visitante, con buen juego y precisión, Alberto Moreno llegó a enviar un balón al palo. Fue otra demostración de los desajustes de un equipo sin control en el centro del campo de nuevo con el dúo De Paul-Kondogbia, superado por el formado por Capoue y Parejo, y de la debilidad de una zaga desbordada por todos los flancos. Con Gerard Moreno al frente de las ofensivas del submarino, el Atlético no dejó de sufrir ante las acometidas y fútbol vertical del Villarreal, pero al equipo de Unai Emery le faltó más remate y le sobró el grave fallo de Parejo en el espectacular gol de Correa. El campeón no tuvo más en el primer tiempo, salvo otra llegada aislada con la que pudo marcar Cunha pero desbarató Rulli. A los puntos había ganado claramente el Villarreal, pero el Atlético se salvó entonces del KO, entre otros motivos, por el videoarbitraje, aunque el penalti pitado en contra de Lemar no debió ser señalado.

En todo caso, el partido estaba inclinado a favor del Villarreal y, pese a que el duelo comenzó igualado en la segunda parte, Alberto Moreno no tardaría en marcar el segundo, dando origen a una remontada que el equipod de Emery no dejó de buscar. El Atlético, sin embargo, estaba demasiado a la expectativa, sin capacidad para dominar ni frenar los ataques locales. Simeone reaccionó entonces con tres cambios de golpe, y confió no solo en dotar de más tranquilidad y control con Koke en el medio, sino también en la reacción ofensiva con el talento de Joao Félix. Y le funcionó al Atlético, porque el defensor del título recuperó entonces la pelota y no dejó de insistir en busca del triunfo después del empate de Kondogbia desde la frontal. Le faltó sin embargo tiempo y pegada para culminar con éxito sus intenciones, y después el Villarreal volvió a encerrarle y hacerle padecer, porque este Atlético no es fiable.