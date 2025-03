Víctor Font pide adelantar elecciones en el Barça: «Con Nico Williams nos estaban engañando»

I.A Martes, 10 de septiembre 2024, 12:01 | Actualizado 12:17h. Comenta Compartir

«Seguimos sin plan, improvisando, cada vez menos profesionales, errores de gestión, con un relato propagandístico lleno de incoherencias, medias verdades e incluso mentiras. Es absolutamente inaceptable». Víctor Font, excandidato a la presidencia del Barcelona, ha lanzado un duro mentaje contra Joan Laporta, mandatario de la entidad azulgrana, para pedirle adelantar elecciones al verano de 2025. «El club necesita un cambio urgente», aseguró en una rueda de prensa con su proyecto transversal Sí al futur en el que busca transformar al Barça.

De momento descarta llevar a cabo una moción de censura, pero asegura que si Laporta no adelanta las elecciones y opta por finalizar su mandato, en verano de 2026, continuará «fiscalizando» al mandatario y a su Junta Directiva. «No vale ganar una Liga de vez en cuando, los resultados sostenidos a medio plazo se consiguen si se hacen bien las cosas. Van tres años de mandato, tres direcciones deportivas, tres entrenadores y 30 fichajes de los que solo 8 están todavía en la plantilla. Comenzamos el verano diciendo que la prioridad es un mediocentro y un extremo izquierdo. Acabamos fichando a Olmo y diciendo que Gündogan se ha ido por razones deportivas, cuando nos consta directamente que esto no es así. ¿Por qué engañamos? Dijeron que Flick ya quería a João Félix en el Bayern, pero no se ha retenido a ninguno de los Joãos», cargó, destacando que «con Nico Williams nos estaban engañando»

«Dicen que quieren ficharlo y que están preparados para ficharlo, y dicen ahora que no quieren hablar de jugadores de otro club. Cuando dije que no podíamos, no me creían. Ahora pasará como el relato del pastor y las ovejas, que ahora el pueblo ya no irá; nadie se cree al club», argumentó sobre el fallido fichaje del extremo español del Athletic Club y uno de los artífices de la última Eurocopa ganada por España el pasado verano.

Preguntado por su relación con Laporta, aseguró que debe ser cordial pero que no es buena, en estos momentos. Y, pensando en el futuro, comentó que le encantaría tener de vuelta a Xavi Hernández, el extécnico que en su candidatura iba a ser el 'mandamás' deportivo, junto a otras leyendas. «Me encantaría que Xavi, Iniesta, Puyol, Pep o Messi vengan al club a trabajar. Cada uno aportando lo que puedan hacer. Es el Barça en el que muchos soñamos. Que el protagonismo sean de los jugadores y los Presidentes no aparezcan. Que la gente esté orgullosa del club», manifestó. Antes de empezar su comparecencia, felicitó al nuevo entrenador del primer equipo de fútbol masculino, el alemán Hansi Flick, y a la primera plantilla, por este «inicio espectacular» de temporada que «ilusiona a todos los 'culers'». «Y desear suerte al equipo para el domingo, en un partido complicado contra el Girona. Suerte y a ver si somos capaces de hacer una gran temporada», comentó.