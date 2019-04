Jornada 31 Valverde: «Solo he ganado un Liga y ahora intento ganar la segunda» El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde. / Afp El entrenador del Barcelona no quisó desviar la atención del encuentro al regreso de Griezmann tras su episodio la temporada pasada : «No me gusta hablar de jugadores del equipo contrario, ni de su futuro» NACHO CABALLERO Madrid Viernes, 5 abril 2019, 18:03

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, calificó de «vitales para ambos equipos» los tres puntos en juegos de esta jornada ante su perseguidor en la Liga, el Atlético de Madrid. «Para nosotros porque conseguiremos ampliar la distancia, y para ellos, para compirmir la clasificación», argumentó.

A pesar de que la ventaja sin jugarse el partido ya es de ocho puntos, Valverde manifestó que «matemáticamente no es una distancia definitiva. Lo decíamos cuatro dias antes del villarreal. Aquí la Liga mucha gente la sentencia en enero cuando queda media temporada, y cuando fallas vuelve la Liga. No está sentenciada, hasta que lo digan las matemáticas».

Sobre una posible pitada al delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, el técnico extremeño dijo que quiere que «la gente esté pendiente de nosotros y no de los jugadores del equipo rival . A mí no me gusta cuando voy a campo contrario y silban a uno de mis jugadoires. Yo quiero que estén con nosotros y no en contra de nadie. Cada jugador es libre de decidir su futuro, al igual que un equipo decide con quien se queda. Es un gran jugador y vamos a tener cuidado, pero nada más. No me gusta hablar de jugadores del equipo contrario, ni de su futuro».

La ventaja también hace que el 'Txingurri' pueda dar prioridad antes al partido del miércoles de ida de Champions ante el Manchester United. Aun así, admitió que para él: «El partido de mañana tiene una gran importancia y se la damos. Nuestra intención es ganar. No hay espacio para las espaeculaciones. Luego el partido saldrá por cualquier sitio. Estás expuesto a que haya una expulsión, te marquen al principio... Tenemos que enfocarlo para ganarlo.

A la cuestión sobre el descanso que dio a Piqué en Villarreal, tras haber jugado prácticamente toda la temporada y ser el jugador de campoo con más minutos de toda la plantilla, el técnico azulgrana reconoció que «estaba jugando con cuatro amarillas, y era adecuado que descansase», aunque aparte de eso, su suplencia tiene otra argumentación: «En los partidos que vienen ahora nos vamos a enfrentar a jugadores rápidos y fuertes y hay que estar preparados».

Valverde dio su valoración sobre los insultos racistas recibidos por el jugador de la Juventus, Moise Kean, el pasado fin de semana: «Es una cuestion de educación. Al final está admitido que el público vaya a desahogarse, y lo hace con todo el mundo que esté en el terreno de juego. Esto es una parte extrema a la que llegamos, y es increíble en el tiempo que vivimos. Lo tendríamos que mirar todos, y en que en medida, hemos sido permisivos. Ahora deberíamos poner el freno», sentenció Valverde sobre el tema.

Tampoco se cortó a la hora de comentar los posibles rumores sobre las futuras salidas del plantel, en especial la que ha cogido más fuerza estos meses, la de Ivan Rakitić: «Yo cuento con todos para el año que viene. Hablamos como si esta temporada la hubiésemos acabado. Nos jugamos todas las competiciones y cuento con todos. Son jugadores importantes».

El buen rendimiento del equipo desde que Valverde tomara las riendas del timón azulgrana, al menos en Liga, no es suficiente para algunos aficionados que quieren verla fuera de la Ciudad Condal, aunque el técnico admite no hacer mucho caso a las encuestas: «Ni deportivas ni políticas, por si acaso. Yo estoy muy contento aquí, la gente me respeta. La gente esta acostumbrada a ganar muchos títulos. Yo solo he ganado un liga y ahora intento ganar la segunda».

Por último tuvo palabras para uno de los jugadores que más sonó en invierno para reforzar la parte de arriba del equipo y que ahora milita en el club al que se enfrentan esta jornada, Álvaro Morata y sobre el que finalmente aterrizó en Barcelona, Kevin-Prince Boateng: «Esto es como todo. Al final se habló de que Morata podía venir aquí. En el Atlético está jugando todos los partidos de titular. El rol que iba a tener aquí un delantero centro no es el mismo que iba a tener en el Atlético de Madrid. En el caso de Prince, esperamos que nos ayude. Es verdad que está entrando poco, pero es algo que ya hablamos con él desde el principio», finalizó Ernesto Valverde..